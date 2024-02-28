Украина никогда не согласится "заморозить" войну — Буданов

Украина никогда не признает оккупированную территорию российской и не согласится на "заморозку" войны. Об этом сказал начальник ГУР Кирилл Буданов.
Буданов отверг возможность заморозки войны
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью канадскому общественному вещателю CBC News заявил, что россияне были бы рады заморозить войну на данном этапе.
В преддверии интервью Зеленский заявил СМИ, что планы прошлогоднего контрнаступления Украины попали на стол в Кремле еще до начала.
Также он признал, что беспилотники никогда не заменят наземные войска, это только способ поддержать их.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-