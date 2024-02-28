Украина никогда не согласится "заморозить" войну — Буданов

Украина никогда не признает оккупированную территорию российской и не согласится на "заморозку" войны. Об этом сказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Буданов отверг возможность заморозки войны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью канадскому общественному вещателю CBC News заявил, что россияне были бы рады заморозить войну на данном этапе.

Россияне были бы очень рады заморозить все, как сейчас. Чтобы мы признали территорию, которую они захватили как российскую. И они праздновали бы свою победу. Этого никогда не произойдет. Кирилл Буданов Начальник ГУР

В преддверии интервью Зеленский заявил СМИ, что планы прошлогоднего контрнаступления Украины попали на стол в Кремле еще до начала.

Я не буду говорить больше, чем президент. У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно в Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры, — сказал Буданов на вопрос об утечке разведданных. Поделиться

Также он признал, что беспилотники никогда не заменят наземные войска, это только способ поддержать их.