Смертоносное оружие. Буданов назвал один из главных козырей ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Смертоносное оружие. Буданов назвал один из главных козырей ГУР

ГУР
Буданов
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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов проинформировал о преимуществах украинского ударно-разведывательного БПЛА «Сыч» и призвал украинцев приобщаться к сбору средств на эти беспилотники.

Буданов назвал один из главных козырей ГУР

Беспилотная система «Сыч» используется нами уже достаточно продолжительный промежуток времени. Она показала себя как надежное и смертоносное оружие, — заявил глава ГУР.

По его словам, «Сычи» предназначены для огневого поражения точечных целей — бронетехники, небольших фортификационных сооружений и групп личного состава врага.

Чем больше высокотехнологичного вооружения, тем меньше будет потерь. Благодарен всем, кто этим собранием помогает ускорять нашу победу, добавил он. .

Проблема боеприпасов

Минобороны Эстонии оценивает, что за год РФ может произвести от 1 миллиона до 4,5 миллиона снарядов для артиллерии.

В то же время, западные страны спешат увеличить собственное производство боеприпасов, а США планируют производить около 1 миллиона снарядов ежегодно до конца 2025 года из довоенных 190 000.

Обещание ЕС послать миллион снарядов до марта не было выполнено, возможно, было доставлено всего 300 тыс.

США, возможно, направили 2 миллиона 155-мм снарядов с начала войны, но эти поставки иссякли из-за политического тупика в Вашингтоне по военной помощи Украине.

По данным источников, вместо истребителей или танков, Киев просит предоставить беспилотники для наблюдения и нанесения ударов дальнего действия, и системы радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить российские беспилотники и баллистические ракеты.

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