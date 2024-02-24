Битва за Гостомель. ГУР раскрыло неизвестные детали боев за стратегический аэродром

Битва за Гостомельский аэродром была действительно судьбоносной для Украины, ведь бойцам ВСУ удалось успешно отразить первую попытку россиян по окружению и захвату Киева.

Сражение за Гостомель. Как это было

Как рассказали украинские разведчики, 24 февраля 2022 года, после 08:00, на территорию аэродрома в Гостомеле прибыла группа спецназовцев ГУР МО Украины.

Они должны были усилить нацгвардейцев во время вероятной попытки высадки российского десанта.

Что важно понимать, еще накануне вторжения в РФ украинские военные разведчики посетили аэродром Гостомель для рекогносцировки, поскольку считали север одним из важнейших направлений наступления россиян на столицу Украины.

Утром 24 февраля отряд из 30 спецназовцев ГУР МО Украины, который затем получит название «Шаманбат», выдвинулся в Гостомель с конкретной боевой задачей.

Нам сказали, что ожидается наступление. Надо сделать так, чтобы аэродром не смогли захватить сразу, дать время для 72-й бригады подтянуть артиллерию, - рассказал один из защитников Гостомеля, разведчик Игорь. Поделиться

По словам бойцов ГРУ, впервые они услышали гул российских вертолетов после 11:00.

Нацгвардейцы и разведчики приняли бой, а в это время механизированные Черные Запорожцы 72 двигались 100-километровым «маршем жизни» из Белой Церкви на оборону столицы Украины.

Отбить Гостомель не удалось с первого раза

В Гостомеле не хватало средств ПВО, поэтому бой ребята вели фактически с приземлившимися россиянами, по воздушным целям работать они не могли.

Кроме того, сообщается, что за ситуацией на аэродроме наблюдали жители Гостомеля и соседних населенных пунктов. Они снимали кадры сражений на видео и мгновенно распространяли их в соцсетях. Практически весь мир в режиме реального времени видел происходящее в Гостомеле.

Бои за Гостомельский аэродром продолжались до последних дней марта 2022 года.

2 апреля Минобороны Украины объявило, что территория Киевской области освобождена от россиян.