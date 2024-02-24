Британская разведка проанализировала потери армии РФ за два года войны в Украине

За два года конфликта российские потери совпадают, а во многих случаях и превосходят составлявшие ее первоначальную силу. Подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Количество убитых и раненых в России, вероятно, составляет около 350 тысяч, говорится в сводке.