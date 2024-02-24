Британская разведка проанализировала потери армии РФ за два года войны в Украине

Россия за два года войны против Украины потеряла такое количество личного состава и военной техники, которое было в начале вторжения.
Какие потери России за два года войны против Украины
Разведка отмечает, что Россия развернула около 130 батальонных тактических групп для вторжения в Украину.
Это около 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), а также не менее 100 000 личного состава.
По данным разведки, РФ компенсировала потери путем мобилизации и увеличения производства.
Потери русской армии за 24 февраля
Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 409010 военных.
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6534 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 12425 (+15) ед;
артиллерийских систем — 9952 (+36) ед;
РСЗО — 999 ед.;
средства ПВО — 684 (+2) ед;
самолетов — 340 (+1) ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31) ед;
крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;
корабли/катера — 25 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 12988 (+28) ед;
специальная техника — 1576 (+1) ед.
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