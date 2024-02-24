Британская разведка проанализировала потери армии РФ за два года войны в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка проанализировала потери армии РФ за два года войны в Украине

Минобороны Британии
РФ
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Россия за два года войны против Украины потеряла такое количество личного состава и военной техники, которое было в начале вторжения.

Какие потери России за два года войны против Украины

Разведка отмечает, что Россия развернула около 130 батальонных тактических групп для вторжения в Украину.

Это около 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), а также не менее 100 000 личного состава.

За два года конфликта российские потери совпадают, а во многих случаях и превосходят составлявшие ее первоначальную силу. Подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Количество убитых и раненых в России, вероятно, составляет около 350 тысяч, говорится в сводке.

По данным разведки, РФ компенсировала потери путем мобилизации и увеличения производства.

Сейчас российские войска в Украине больше, чем в начале войны. Теперь она способна поддерживать атаки вдоль линии фронта и проводить стратегию истощения украинских сил, отмечает разведка.

Потери русской армии за 24 февраля

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 409010 военных.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6534 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 12425 (+15) ед;

  • артиллерийских систем — 9952 (+36) ед;

  • РСЗО — 999 ед.;

  • средства ПВО — 684 (+2) ед;

  • самолетов — 340 (+1) ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31) ед;

  • крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;

  • корабли/катера — 25 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 12988 (+28) ед;

  • специальная техника — 1576 (+1) ед.

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