Чем ВСУ могли сбить российский самолет А-50У — версия аналитиков

Когда Воздушные силы ВСУ впервые сбили А-50, это было гораздо ближе к линии фронта. Но 23 февраля РФ теряет второй такой самолет – уже над Краснодарским краем, в 200 км от украинской территории.

Российский самолет А-50У могли сбить С-200

Сегодня ВС ВСУ официально подтвердили сбитие российского самолета А-50У.

Об этом Воздушные силы сообщили в соцсети Х.

Chipi chipi chapa chapa 🫡🇺🇦 pic.twitter.com/SXJ8sOhcfr — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) February 23, 2024

В РФ эта потеря из категории "невозможно", потому что речь идет об уничтожении самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. И если 14 января это было над Азовским морем, то сейчас речь идет о Краснодарском крае РФ, потому что он был сбит приблизительно над Каневским районом, а обломки самолета свалились рядом с поселком Трудовая Армения. Поделиться

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что был сбит не просто А-50, а его модернизированная версия А-50У, которых в РФ всего лишь шесть (еще пока два А-50).

На видео с падением самолета зафиксировано, как он отстреливает тепловые и, возможно, радиолокационные ловушки, которая приманивает одну из ракет, а вот вторая уничтожает самолет. Таким образом, экипаж А-50 знал о том, что на него идут ракеты и сбитие самолета означает ликвидацию не только пяти летчиков, но и 10-11 операторов РЛС.

Last moments of Russian A-50. pic.twitter.com/nMUetwJpjj — Clash Report (@clashreport) February 23, 2024

Впоследствии ГУР сообщило, что "резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск".

t.me/DIUkraine

В то же время на показанной ГУР карте с треком полета самолета его маршрут проходит к югу от города, ориентировочно на дальности 170 км от линии фронта.

Даже оставляя за скобками абсолютную важность для врага самолетов А-50, которые для него есть абсолютно невозобновимыми потерями, такая ситуация в целом не выглядела бы странной. Но дальность уничтожения А-50У превышает возможности даже так называемого "блуждающего Patriot". Ибо по известным ТТХ дальность зенитной ракеты GEM-T составляет до 160 км, – считают аналитики.

А к этому расстоянию еще нужно добавить логическое отступление от переднего края как минимум на дальность работы артиллерии. И таким образом, главным вопросом и объективно без ответа остается – чем именно достали российский самолет.

А первый ЗРК, который приходит в голову и действительно имеет такую дальность – С-200, который в версии С-200М "Вега-M" получил дальность в 240 км.

Но судьба этих ЗРК в составе ВСУ в целом известна и только имеющиеся кадры их использования для ударов по наземным целям позволяют рассматривать такую версию.

Отметим, что в РФ уже активно продвигают версию, что это снова был огонь по своим и запуск ракет был из оккупированного Мариуполя. Но именно такое оправдание стало для них традиционным и распространяется на все самолеты, сбитые воздушными силами ВСУ. Поделиться

Позже государственный ТАСС сообщил, что на территории Каневского района Краснодарского края РФ упали два летательных аппарата, один из них якобы БПЛА. Хотя также появилась неофициальная информация, что вторым самолетом был Ил-22.

Что известно о сбитом российском самолете А-50У

По информации представителей ГУР, сбитый А-50У является модернизированной версией этого типа самолетов дальнего радиолокационного наблюдения.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Избиение А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, – отмечают представители ГУР.

Стоимость уничтоженного самолета – 350 млн долл.