Чим ЗСУ могли збити російський літак А-50У — версія аналітиків

Коли Повітряні сили ЗСУ вперше збили А-50, це було значно ближче до лінії фронту. Але 23 лютого РФ втрачає другий такий літак – вже над Краснодарським краєм, за 200 км від української території.
Російський літак А-50У могли збити С-200
Сьогодні ПС ЗСУ офіційно підтвердили збиття російського літака А-50У.
Про це Повітряні сили повідомили у соцмережі Х.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про те, що був збитий не просто А-50, а його модернізована версія А-50У, яких у РФ загалом лише шість (ще поки два А-50).
На відео зі збиттям літака зафіксовано як він відстрілює теплові та, можливо, радіолокаційні пастки, одна з яких приманює одну з ракет, а ось друга знищує літак. Таким чином екіпаж А-50 знав про те, що на нього йдуть ракети й збиття літака означає ліквідацію не лише п'яти льотчиків, а й 10-11 операторів РЛС.
Згодом ГУР повідомило, що "різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ".
Водночас на показаній ГУР мапі з треком польоту літака його маршрут проходить південніше міста, орієнтовно на дальності 170 км від лінії фронту.
Навіть залишаючи за дужками абсолютну важливість для ворога літаків А-50, які для нього є абсолютно невідновлювальними втратами, така ситуація в цілому не виглядала б дивною. Але дальність знищення А-50У перевищує можливості навіть так званого "блукаючого Patriot". Бо за відомими ТТХ дальність зенітної ракети GEM-T складає до 160 км, – вважають аналітики.
А до цієї відстані ще треба додати логічний відступ від переднього краю, як мінімум на дальність роботи артилерії. Й таким чином головним питанням та об'єктивно без відповіді залишається – чим саме дістали російський літак.
А перший ЗРК, який спадає на думку та дійсно має таку дальність – С-200, який у версії С-200М "Вега-M" отримав дальність у 240 км.
Але доля цих ЗРК у складі ЗСУ в цілому відома й лише наявні кадри їх використання для ударів по наземних цілей дозволяють розглядати таку версію.
Пізніше державний ТАСС повідомив, що на території Канівського району Краснодарського краю РФ впало два літальних апарати, один з них, нібито, БПЛА. Хоча також з'явилась неофіційна інформація, що другим літаком був Ил-22.
Що відомо про збитий російський літак А-50У
За інформацією представників ГУР, збитий А-50У є модернізованою версією цього типу літаків дальнього радиолокаційного спостереження.
Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
Збиття А-50У - черговий серйозний удар по потенціалу та можливостям терористичної Москви, – зазначають представники ГУР.
Вартість знищеного літака – 350 млн дол.
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