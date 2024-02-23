Чим ЗСУ могли збити російський літак А-50У — версія аналітиків

Коли Повітряні сили ЗСУ вперше збили А-50, це було значно ближче до лінії фронту. Але 23 лютого РФ втрачає другий такий літак – вже над Краснодарським краєм, за 200 км від української території.

Російський літак А-50У могли збити С-200

Сьогодні ПС ЗСУ офіційно підтвердили збиття російського літака А-50У.

Про це Повітряні сили повідомили у соцмережі Х.

Chipi chipi chapa chapa 🫡🇺🇦 pic.twitter.com/SXJ8sOhcfr — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) February 23, 2024

У РФ ця втрата із категорії "неможливо", бо мова йде про знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. І якщо 14 січня це було над Азовським морем, то тепер мова йде про Краснодарський край РФ, бо він був збитий приблизно над Канівським районом, а уламки літака впали поряд з селищем Трудовая Арменія. Поширити

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про те, що був збитий не просто А-50, а його модернізована версія А-50У, яких у РФ загалом лише шість (ще поки два А-50).

На відео зі збиттям літака зафіксовано як він відстрілює теплові та, можливо, радіолокаційні пастки, одна з яких приманює одну з ракет, а ось друга знищує літак. Таким чином екіпаж А-50 знав про те, що на нього йдуть ракети й збиття літака означає ліквідацію не лише п'яти льотчиків, а й 10-11 операторів РЛС.

Last moments of Russian A-50. pic.twitter.com/nMUetwJpjj — Clash Report (@clashreport) February 23, 2024

Згодом ГУР повідомило, що "різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ".

t.me/DIUkraine

Водночас на показаній ГУР мапі з треком польоту літака його маршрут проходить південніше міста, орієнтовно на дальності 170 км від лінії фронту.

Навіть залишаючи за дужками абсолютну важливість для ворога літаків А-50, які для нього є абсолютно невідновлювальними втратами, така ситуація в цілому не виглядала б дивною. Але дальність знищення А-50У перевищує можливості навіть так званого "блукаючого Patriot". Бо за відомими ТТХ дальність зенітної ракети GEM-T складає до 160 км, – вважають аналітики.

А до цієї відстані ще треба додати логічний відступ від переднього краю, як мінімум на дальність роботи артилерії. Й таким чином головним питанням та об'єктивно без відповіді залишається – чим саме дістали російський літак.

А перший ЗРК, який спадає на думку та дійсно має таку дальність – С-200, який у версії С-200М "Вега-M" отримав дальність у 240 км.

Але доля цих ЗРК у складі ЗСУ в цілому відома й лише наявні кадри їх використання для ударів по наземних цілей дозволяють розглядати таку версію.

Зазначимо, що у РФ вже активно просувають версію, що це знову був вогонь по своїх й запуск ракет був з окупованого Маріуполя. Але саме таке виправдання стало для них традиційним й розповсюджується на всі літаки, збиті Повітряними силами ЗСУ. Поширити

Пізніше державний ТАСС повідомив, що на території Канівського району Краснодарського краю РФ впало два літальних апарати, один з них, нібито, БПЛА. Хоча також з'явилась неофіційна інформація, що другим літаком був Ил-22.

Що відомо про збитий російський літак А-50У

За інформацією представників ГУР, збитий А-50У є модернізованою версією цього типу літаків дальнього радиолокаційного спостереження.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Збиття А-50У - черговий серйозний удар по потенціалу та можливостям терористичної Москви, – зазначають представники ГУР.

Вартість знищеного літака – 350 млн дол.