ЗСУ збили над Азовським морем ще один А-50 армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ збили над Азовським морем ще один А-50 армії РФ — відео

Літак А-50 армії РФ
Джерело:  online.ua

Українські військові збили над Акваторією Азовського моря ще один військовий літак дального радиолокаційного спостереження А-50. 

Що відомо про збиття ще одного А-50 армії РФ над Азовським морем

За інформацією представників Сил оборони, знищення стратегічного літака окупаційної армії РФ над Азовським морем відбулось в рамках спецоперації ГУР та Повітряних сил.

Наразі уточнюється рівень завданих ворожому літаку уражень.

Перше відео, як стверджується, з місця події.

На ньому росіяни за кадром обговорюють, як літак випускає теплові ловушки, а згодом у нього ж влучає ракета.

На кадрах видно декілька яскравих точок у небі, вибух та поступове зниження двох точок. Наприкінці відео чути звук вибуху.

Шанси на збереження літака мінімальні, - зазначають представники українських спецслужб.

Друге відео: операторка називає локацію — Трудова Вірменія, хутор у Краснодарському краї РФ.

Росіянка каже, що впав гелікоптер, був великий вибух і "палає дуже сильно страшно". На відео видно полум'я та дим на землі поряд з якоюсь будівлею.

Цікаво, що на озброєнні окупаційної російської армії було всього 9 подібних літаків. При цьому не всі з них зберігали функціональність.

Літак А-50 літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

Скільки авіації армія РФ залучила у війні проти України

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, окупаційна армія РФ може використовувати у війні проти України до 300 бойових літаків.

Багато. Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків. Росіяни для себе поставили завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру, - зазначив Скібіцький в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Представник ГУР також додав, що після отримання F-16 від західних партнерів Україна також почне знищувати ворожу авіацію.

Ось, три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове, намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію. Вони дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну. А ми вже чітко впевнені і знаємо, що західні зразки озброєння набагато кращі й мають перевагу над російським, над радянським озброєнням. Будь-які. Це і точність, і ефективність, і інші параметри, - пояснює Скібіцький.

Він нагадав, що нещодавно наші військові збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 РФ.

Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити, - зазначає Скібіцький.

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