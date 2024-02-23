Українські військові збили над Акваторією Азовського моря ще один військовий літак дального радиолокаційного спостереження А-50.
Що відомо про збиття ще одного А-50 армії РФ над Азовським морем
За інформацією представників Сил оборони, знищення стратегічного літака окупаційної армії РФ над Азовським морем відбулось в рамках спецоперації ГУР та Повітряних сил.
Наразі уточнюється рівень завданих ворожому літаку уражень.
Перше відео, як стверджується, з місця події.
На ньому росіяни за кадром обговорюють, як літак випускає теплові ловушки, а згодом у нього ж влучає ракета.
На кадрах видно декілька яскравих точок у небі, вибух та поступове зниження двох точок. Наприкінці відео чути звук вибуху.
Друге відео: операторка називає локацію — Трудова Вірменія, хутор у Краснодарському краї РФ.
Росіянка каже, що впав гелікоптер, був великий вибух і "палає дуже сильно страшно". На відео видно полум'я та дим на землі поряд з якоюсь будівлею.
Цікаво, що на озброєнні окупаційної російської армії було всього 9 подібних літаків. При цьому не всі з них зберігали функціональність.
Літак А-50 літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.
Скільки авіації армія РФ залучила у війні проти України
За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, окупаційна армія РФ може використовувати у війні проти України до 300 бойових літаків.
Представник ГУР також додав, що після отримання F-16 від західних партнерів Україна також почне знищувати ворожу авіацію.
Він нагадав, що нещодавно наші військові збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 РФ.
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