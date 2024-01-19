Ігнат висміяв появу нового російського А-50 над Азовським морем

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат іронічно прокоментував рішення Росії ризикнути ще одним своїм літаком дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Його вранці 19 січня помітили над Азовським морем.
Російський літак А-50 знову літає над Азовським морем. В Україні відреагували
Попри те, що ніч 19 січня була доволі спокійною, уже вранці в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
За його словами, після трьох потужних атак армії РФ настало відносне затишшя, однак, як зазначає речник ПС ЗСУ, це не значить, що треба якось розслаблятися.
Речник Повітряних сил нагадав, що він та його команда попереджали, що після знищення одного А-50 прилетить інший.
У ПС ЗСУ оцінили потенційний вплив знищення А-50 на розклад сил
На переконання спікера Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната, успішне знищення Україною одного російського літака А-50 не може кардинально змінити розклад сил на полі бою.
Однак українські воїни все одно змусили ворожу авіацію зменшити свою активність.
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