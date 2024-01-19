Игнат высмеял появление нового российского А-50 над Азовским морем

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат иронично прокомментировал решение России рискнуть еще одним своим самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он утром 19 января был замечен над Азовским морем.
Российский самолет А-50 снова летает над Азовским морем. В Украине отреагировали
Несмотря на то, что ночь 19 января была спокойной, уже утром в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
По его словам, после трех мощных атак армии РФ наступило относительное затишье, однако, как отмечает представитель ВС ВСУ, это не значит, что надо как-то расслабляться.
Представитель Воздушных сил напомнил, что он и его команда предупреждали, что после уничтожения одного А-50 прилетит другой.
В ПС ВСУ оценили потенциальное влияние уничтожения А-50 на расклад сил
По мнению спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, успешное уничтожение Украиной одного российского самолета А-50 не может кардинально изменить расклад сил на поле боя.
Однако украинские воины все равно заставили вражескую авиацию снизить свою активность.
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