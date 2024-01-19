Игнат высмеял появление нового российского А-50 над Азовским морем

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат иронично прокомментировал решение России рискнуть еще одним своим самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он утром 19 января был замечен над Азовским морем.

Российский самолет А-50 снова летает над Азовским морем. В Украине отреагировали

Несмотря на то, что ночь 19 января была спокойной, уже утром в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Не часто так бывает, что более или менее спокойная ночь в воздушном пространстве, не было атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники, прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы. Эта ночь — одна из немногих, которая была без сообщений… — рассказывает Юрий Игнат. Поделиться

По его словам, после трех мощных атак армии РФ наступило относительное затишье, однако, как отмечает представитель ВС ВСУ, это не значит, что надо как-то расслабляться.

Только что карта (программа "Вираж-планшет" — ред.) была пуста, а вот сейчас появилось 5-6 воздушных целей, в том числе в акватории Азовского моря уже известный всем А-50, испытывает свою судьбу, — высмеял решение российского командования Юрий Игнат. Поделиться

Представитель Воздушных сил напомнил, что он и его команда предупреждали, что после уничтожения одного А-50 прилетит другой.

Нет ничего удивительного, потому что у России есть еще такие самолеты… Поэтому, есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники (оперативно-тактического уровня), которые следят за линией фронта, — объяснил он. Поделиться

В ПС ВСУ оценили потенциальное влияние уничтожения А-50 на расклад сил

По мнению спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, успешное уничтожение Украиной одного российского самолета А-50 не может кардинально изменить расклад сил на поле боя.

Однако украинские воины все равно заставили вражескую авиацию снизить свою активность.