Украинские военные сбили над Акваторией Азовского моря еще один военный самолет дальнего радиолокационного наблюдения А-50.

Что известно об сбитии еще одного А-50 армии РФ над Азовским морем

По информации представителей сил обороны, уничтожение стратегического самолета оккупационной армии РФ над Азовским морем произошло в рамках спецоперации ГУР и Воздушных сил.

В настоящее время уточняется уровень нанесенных вражескому самолету поражений.

Первое видео, как утверждается, с места происшествия.

На нем россияне за кадром обсуждают, как самолет выпускает тепловые пастки, а впоследствии в него попадает ракета.

На кадрах видны несколько ярких точек в небе, взрыв и постепенное понижение двух точек. В конце видео слышен звук взрыва.

Шансы на сохранение самолета минимальны, – отмечают представители украинских спецслужб. Поделиться

Второе видео: оператор называет локацию - Трудовая Армения, хутор в Краснодарском крае РФ.

Россиянка говорит, что упал вертолет, был большой взрыв и "горит очень сильно страшно". На видео видно пламя и дым на земле рядом с каким-нибудь зданием.

Интересно, что на вооружении оккупационной русской армии было всего 9 подобных самолетов. При этом не все из них сохраняли функциональность.

Самолет А-50 самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления способен вести разведку и наводить цели для ударов.

Сколько авиации армия РФ привлекла в войне против Украины

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, оккупационная армия РФ может использовать в войне против Украины до 300 боевых самолетов.

Много. Скажем так, сегодня Россия может противопоставить и имеет против нас почти триста боевых самолетов. Россияне для себя поставили задачу уничтожить и нашу авиацию, и инфраструктуру, - отметил Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина". Поделиться

Представитель ГУР также добавил, что после получения F-16 от западных партнеров Украина также станет уничтожать вражескую авиацию.

Вот, три дня подряд противник бомбил аэродром Канатово, пытаясь поразить баллистическими ракетами. И это как раз подход врага, чтобы не дать нам возможность разместить там авиацию. Они очень опасаются, что мощная западная техника придет в Украину. А мы уже четко уверены и знаем, что западные образцы вооружения намного лучше и имеют преимущество над русским, советским вооружением. Любые. Это и точность, и эффективность, и другие параметры, – объясняет Скибицкий. Поделиться

Он напомнил, что недавно наши военные сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 РФ.