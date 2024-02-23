Украинские военные сбили над Акваторией Азовского моря еще один военный самолет дальнего радиолокационного наблюдения А-50.
Что известно об сбитии еще одного А-50 армии РФ над Азовским морем
По информации представителей сил обороны, уничтожение стратегического самолета оккупационной армии РФ над Азовским морем произошло в рамках спецоперации ГУР и Воздушных сил.
В настоящее время уточняется уровень нанесенных вражескому самолету поражений.
Первое видео, как утверждается, с места происшествия.
На нем россияне за кадром обсуждают, как самолет выпускает тепловые пастки, а впоследствии в него попадает ракета.
На кадрах видны несколько ярких точек в небе, взрыв и постепенное понижение двух точек. В конце видео слышен звук взрыва.
Второе видео: оператор называет локацию - Трудовая Армения, хутор в Краснодарском крае РФ.
Россиянка говорит, что упал вертолет, был большой взрыв и "горит очень сильно страшно". На видео видно пламя и дым на земле рядом с каким-нибудь зданием.
Интересно, что на вооружении оккупационной русской армии было всего 9 подобных самолетов. При этом не все из них сохраняли функциональность.
Самолет А-50 самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления способен вести разведку и наводить цели для ударов.
Сколько авиации армия РФ привлекла в войне против Украины
По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, оккупационная армия РФ может использовать в войне против Украины до 300 боевых самолетов.
Представитель ГУР также добавил, что после получения F-16 от западных партнеров Украина также станет уничтожать вражескую авиацию.
Он напомнил, что недавно наши военные сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 РФ.
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