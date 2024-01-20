На аэродроме в Сочи заметили новый российский самолет А-50 — фото

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был замечен на гражданском аэродроме в Сочи в РФ. Такой самолет был уничтожен силами обороны Украины над Азовским морем.

Самолет ДРЛО А-50 в Сочи

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что информацию уже передали Вооруженным силам Украины.

В сообщении отмечается, что фото публикуют с задержкой безопасности подписчиков, которые передали фотографии. Точная дата приземления самолета в Сочи неизвестна.

В связи с этим аэродром в Сочи превращается в законную военную цель для ВСУ. Туристам и командировщикам на заметку, — говорится в сообщении. Поделиться

ВСУ сбили ДРЛО А-50 над Азовским морем

Вечером 14 января над Азовским морем Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 и подбили Ил-22.

Ил-22 совершил аварийную посадку в Анапе (Краснодарский край РФ). В воздушных силах ВСУ считают, что он не подлежит восстановлению.

По данным ГУР, у России меньше десятка самолетов А-50, в том числе его модификаций.

Россия лишилась возможности производить такие самолеты. Потеря каждой такой единицы не восстанавливается. Это огромная потеря, если говорить о суммах денежных средств. Но кроме этого и то, что они не могут вернуть на поле боя, — отметил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. Поделиться

19 января украинскими войсками был зафиксирован российский самолет А-50, который держался вдали от украинских границ.

По данным воздушных сил, такой самолет осуществляет радиолокационную разведку вглубь территории Украины на расстоянии до 600 км от места своего нахождения. В этом радиусе он фиксирует воздушные цели — беспилотники и самолеты, ЗРК, радиолокационные станции.