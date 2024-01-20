На аэродроме в Сочи заметили новый российский самолет А-50 — фото

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был замечен на гражданском аэродроме в Сочи в РФ. Такой самолет был уничтожен силами обороны Украины над Азовским морем.
Самолет ДРЛО А-50 в Сочи
Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что информацию уже передали Вооруженным силам Украины.
В сообщении отмечается, что фото публикуют с задержкой безопасности подписчиков, которые передали фотографии. Точная дата приземления самолета в Сочи неизвестна.
ВСУ сбили ДРЛО А-50 над Азовским морем
Вечером 14 января над Азовским морем Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 и подбили Ил-22.
Ил-22 совершил аварийную посадку в Анапе (Краснодарский край РФ). В воздушных силах ВСУ считают, что он не подлежит восстановлению.
По данным ГУР, у России меньше десятка самолетов А-50, в том числе его модификаций.
19 января украинскими войсками был зафиксирован российский самолет А-50, который держался вдали от украинских границ.
По данным воздушных сил, такой самолет осуществляет радиолокационную разведку вглубь территории Украины на расстоянии до 600 км от места своего нахождения. В этом радиусе он фиксирует воздушные цели — беспилотники и самолеты, ЗРК, радиолокационные станции.
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