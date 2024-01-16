Игнат оценил возможное влияние уничтожения А-50 на расклад сил

Как считает спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, уничтожение Украиной одного российского самолета А-50 не может кардинально изменить расклад сил на поле боя. Несмотря на это, украинские воины все равно заставили российскую авиацию снизить свою активность.
На что может повлиять уничтожение Украиной российского самолета А-50
Спикер ПС обращает внимание на то, что А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, сканирующий территорию нашего государства (обнаруживает воздушные цели) – до 600 км вглубь.
Кроме того, он должен обеспечивать работу тактической авиации РФ.
Что важно понимать, в большинстве случаев он работает в связке с воздушным командным пунктом Ил-22М. Именно они дают возможность врагу слаженно управлять действиями своих войск и сил.
По словам Юрия Игната, у страны-агрессорки есть немалый "авиапарк" со многими воздушными средствами поражения, однако каждая успешная операция Украины заставляет противника частично менять свою тактику.
ВСУ успешно уничтожают российскую авиацию
Как считает Юрий Игнат, у Украины есть возможность и силы для нанесения эффективных ударов по врагу, поэтому Россия точно будет вести себя более осторожно на поле боя.
Ни для кого не секрет, что уничтожение А-50 – это серьезный удар по авиации РФ, а главное – по имиджу российского режима.
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