Игнат оценил возможное влияние уничтожения А-50 на расклад сил

Как считает спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, уничтожение Украиной одного российского самолета А-50 не может кардинально изменить расклад сил на поле боя. Несмотря на это, украинские воины все равно заставили российскую авиацию снизить свою активность.

На что может повлиять уничтожение Украиной российского самолета А-50

Спикер ПС обращает внимание на то, что А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, сканирующий территорию нашего государства (обнаруживает воздушные цели) – до 600 км вглубь.

Кроме того, он должен обеспечивать работу тактической авиации РФ.

Что важно понимать, в большинстве случаев он работает в связке с воздушным командным пунктом Ил-22М. Именно они дают возможность врагу слаженно управлять действиями своих войск и сил.

По словам Юрия Игната, у страны-агрессорки есть немалый "авиапарк" со многими воздушными средствами поражения, однако каждая успешная операция Украины заставляет противника частично менять свою тактику.

К примеру, Воздушным силам удалось "подловить" пять бортов на севере и три российских истребителя, терроризировавших управляемыми авиабомбами линию фронта на Южном направлении. После этого противник опасается подлетать поближе к линии столкновения. Поделиться

ВСУ успешно уничтожают российскую авиацию

Как считает Юрий Игнат, у Украины есть возможность и силы для нанесения эффективных ударов по врагу, поэтому Россия точно будет вести себя более осторожно на поле боя.

Ни для кого не секрет, что уничтожение А-50 – это серьезный удар по авиации РФ, а главное – по имиджу российского режима.