Ходжес назвал ключевое условие победы Украины в войне с Россией

По убеждению бывшего командующего армией США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, именно оккупированный Россией Крым является ключом к победе Украины в развязанной Кремлем преступной войне.
Почему освобождение Крыма является ключом для победы Украины в войне
В комментарии журналистам издания Sestry он подчеркнул, что для деоккупации аннексированного РФ полуострова Украине нужно высокоточное, дальнобойное оружие, способное попасть на любое расстояние.
По его словам, еще одним ключевым элементом стратегии деоккупации Крыма станет полная изоляция полуострова со стороны украинских военных.
Что известно о ситуации на территории Крыма
По информации представителей партизанского движения сопротивления "Атеш" на территории оккупированного РФ Крыма, в настоящее время российские военные преступники активно пытаются усилить оборону Евпатории.
В частности, в районе города оккупанты строят мощную линию оборонно-фортификационных сооружений.
Партизаны докладывают, что в районе Евпатории оккупанты возводят:
огневые точки на строительных объектах, находящихся на береговой линии;
долговременные огневые точки;
секретные позиции;
"зубы дракона" с проволокой.
По данным агентов "Атеш", фортификации строятся вокруг города и его границ.
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