Ходжес назвал ключевое условие победы Украины в войне с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Ходжес назвал ключевое условие победы Украины в войне с Россией

Военные армии РФ
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Источник:  online.ua

По убеждению бывшего командующего армией США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, именно оккупированный Россией Крым является ключом к победе Украины в развязанной Кремлем преступной войне.

Почему освобождение Крыма является ключом для победы Украины в войне

Это то, что мы называем "решающей территорией". И тот, кто контролирует Крым, на мой взгляд, выиграет эту войну. Я не думаю, что в ближайшее время состоится наземная наступательная операция на полуостров, но так или иначе это уже устаревший образ мышления. Я имею в виду, что важно сначала сделать Крым непригодным для российских войск, – отмечает Ходжес.

В комментарии журналистам издания Sestry он подчеркнул, что для деоккупации аннексированного РФ полуострова Украине нужно высокоточное, дальнобойное оружие, способное попасть на любое расстояние.

В каждый российский корабль, каждый российский самолет, каждый штаб, каждая пусковая ракетная площадка, каждая военно-воздушная база. Следовательно, это сделает Крым непригодным для использования Россией, - объясняет американский генерал в отставке.

По его словам, еще одним ключевым элементом стратегии деоккупации Крыма станет полная изоляция полуострова со стороны украинских военных.

Первый – незаконно возведенный Керченский мост. А второй — это так называемый сухопутный коридор, пролегающий от Ростова вдоль Азовского побережья через Мариуполь и Бердянск в Крым. И я думаю, что можно перерезать оба этих пути. Точным огнем с большого расстояния, – отмечает Ходжес.

Что известно о ситуации на территории Крыма

По информации представителей партизанского движения сопротивления "Атеш" на территории оккупированного РФ Крыма, в настоящее время российские военные преступники активно пытаются усилить оборону Евпатории.

В частности, в районе города оккупанты строят мощную линию оборонно-фортификационных сооружений.

Агенты нашего движения фиксируют усилия окупантов по созданию большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе, - отмечают представители "Атеш".

Партизаны докладывают, что в районе Евпатории оккупанты возводят:

  • огневые точки на строительных объектах, находящихся на береговой линии;

  • долговременные огневые точки;

  • секретные позиции;

  • "зубы дракона" с проволокой.

По данным агентов "Атеш", фортификации строятся вокруг города и его границ.

Строительство идет вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш к югу от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории у залива Донузлав, - отмечают в "Атеш".

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