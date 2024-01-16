Годжес назвав ключову умову перемоги України у війні з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Годжес назвав ключову умову перемоги України у війні з Росією

Армія РФ
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Джерело:  online.ua

На переконання колишнього командувача армії США у Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, саме окупований Росією Крим є ключем для перемоги України у розв'язаній Кремлем злочинній війні. 

Чому звільнення Криму є ключем для перемоги України у війні

Це те, що ми називаємо "вирішальна територія". І той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів, але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ, - зазначає Годжес.

У коментарі журналістам видання Sestry він підкреслив, що для деокупації анексованого РФ півострову Україні потрібна високоточна, далекобійна зброя, здатна влучити на яку завгодно відстань.

У кожен російський корабель, кожен російський літак, кожен штаб, кожен пусковий ракетний майданчик, кожну військово-повітряну базу. Відтак це зробить Крим непридатним для використання Росією, - пояснює американський генерал у відставці.

За його словами, ще одним ключовим елементом стратегії деокупації Криму буде повна ізоляція півострова з боку українських військових.

Перший — незаконно зведений Керченський міст. А другий — це так званий сухопутний коридор, який пролягає від Ростова вздовж Азовського узбережжя через Маріуполь і Бердянськ до Криму. І я думаю, що можна перерізати обидва ці шляхи. Точним вогнем з великої відстані, - наголошує Ходжес.

Що відомо про ситуацію на території Криму

За інформацією представників партизанського руху опору “Атеш” на території окупованого РФ Криму, наразі російські військові злочинці активно намагаються посилити оборону Євпаторії.

Зокрема, в районі міста окупанти будують потужну лінію оборонно-фортифікаційних споруд.

Агенти нашого руху фіксують зусилля окупантів зі створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі, - зазначають представники “Атеш”.

Партизани доповідають що в районі Євпаторії окупанти зводять:

  • вогневі точки на будівельних об'єктах, які знаходяться на береговій лінії;

  • довготривалі вогневі точки;

  • секретні позиції;

  • "зуби дракона" з дротом.

За даними агентів "Атеш", фортифікації будуються навколо міста та його меж.

Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав, - наголошують в “Атеш”.

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