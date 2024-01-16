Годжес назвав ключову умову перемоги України у війні з Росією

На переконання колишнього командувача армії США у Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, саме окупований Росією Крим є ключем для перемоги України у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Чому звільнення Криму є ключем для перемоги України у війні
У коментарі журналістам видання Sestry він підкреслив, що для деокупації анексованого РФ півострову Україні потрібна високоточна, далекобійна зброя, здатна влучити на яку завгодно відстань.
За його словами, ще одним ключовим елементом стратегії деокупації Криму буде повна ізоляція півострова з боку українських військових.
Що відомо про ситуацію на території Криму
За інформацією представників партизанського руху опору “Атеш” на території окупованого РФ Криму, наразі російські військові злочинці активно намагаються посилити оборону Євпаторії.
Зокрема, в районі міста окупанти будують потужну лінію оборонно-фортифікаційних споруд.
Партизани доповідають що в районі Євпаторії окупанти зводять:
вогневі точки на будівельних об'єктах, які знаходяться на береговій лінії;
довготривалі вогневі точки;
секретні позиції;
"зуби дракона" з дротом.
За даними агентів "Атеш", фортифікації будуються навколо міста та його меж.
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