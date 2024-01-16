Ігнат оцінив можливий вплив знищення А-50 на розклад сил

Як вважає речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, знищення Україною одного російського літака А-50 не може кардинально змінити розклад сил на полі бою. Попри це, українські воїни все одно змусили російську авіацію зменшити свою активність.

На що може вплинути знищення Україною російського літака А-50

Спікер ПС звертає увагу на те, що А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення, який сканує територію нашої держави (виявляє повітряні цілі) – до 600 км углиб.

Окрім того, саме він повинен забезпечувати роботу власної тактичної авіації.

Що важливо розуміти, в більшості випадків він працює в зв’язці з повітряним командним пунктом Іл-22М. Саме вони дають можливість ворогу злагоджено керувати діями своїх військ та сил.

За словами Юрія Ігната, країна-агресорка має чималий "авіапарк" з багатьма повітряними засобами ураження, однак кожна успішна операція України змушує противника частково змінювати свою тактику.

До прикладу, Повітряним силам вдалося "підловити" п’ять бортів на півночі та три російські винищувачі, що тероризували керованими авіабомбами поблизу лінії фронту на Південному напрямку. Після цього противник остерігається підлітати ближче до лінії зіткнення. Поширити

ЗСУ успішно знищують російську авіацію

Як вважає Юрій Ігнат, в України є можливість та сили для завдання ефективних ударів по ворогу, тому Росія точно буде поводитися обережніше на полі бою.

Ні для кого не секрет, що знищення А-50 – це серйозний удар по авіації РФ, а головне – по іміджу російського режиму.