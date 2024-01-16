Ігнат оцінив можливий вплив знищення А-50 на розклад сил

Як вважає речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, знищення Україною одного російського літака А-50 не може кардинально змінити розклад сил на полі бою. Попри це, українські воїни все одно змусили російську авіацію зменшити свою активність.
На що може вплинути знищення Україною російського літака А-50
Спікер ПС звертає увагу на те, що А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення, який сканує територію нашої держави (виявляє повітряні цілі) – до 600 км углиб.
Окрім того, саме він повинен забезпечувати роботу власної тактичної авіації.
Що важливо розуміти, в більшості випадків він працює в зв’язці з повітряним командним пунктом Іл-22М. Саме вони дають можливість ворогу злагоджено керувати діями своїх військ та сил.
За словами Юрія Ігната, країна-агресорка має чималий "авіапарк" з багатьма повітряними засобами ураження, однак кожна успішна операція України змушує противника частково змінювати свою тактику.
ЗСУ успішно знищують російську авіацію
Як вважає Юрій Ігнат, в України є можливість та сили для завдання ефективних ударів по ворогу, тому Росія точно буде поводитися обережніше на полі бою.
Ні для кого не секрет, що знищення А-50 – це серйозний удар по авіації РФ, а головне – по іміджу російського режиму.
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