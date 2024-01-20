На аеродромі в Сочі помітили новий російський літак А-50 — фото

Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 помітили на цивільному аеродромі у Сочі в РФ. Такий літак був знищений Силами оборони України над Азовським морем.
Літак ДРЛО А-50 у Сочі
Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що інформацію вже передали Збройним силам України.
У повідомленні зазначається, що фото публікують з затримкою для безпеки підписників, які передали світлини. Точна дата приземлення літака у Сочі невідома.
ЗСУ збили ДРЛО А-50 над Азовським морем
Ввечері 14 січня над Азовським морем Сили оборони України збили російський літак А-50 та підбили Іл-22.
Іл-22 здійснив аварійну посадку в Анапі (Краснодарський край РФ). В Повітряних силах ЗСУ вважають, що він не підлягає відновленню.
За даними ГУР, Росія має менше десятка літаків А-50, зокрема його модифікацій.
19 січня українськими військами був зафіксований російський літак А-50, який тримався подалі від українських кордонів.
За даними Повітряних сил, такий літак здійснює радіолокаційну розвідку вглиб території України на відстані до 600 км від місця свого знаходження. В цьому радіусі він фіксує повітряні цілі — безпілотники і літаки, ЗРК, радіолокаційні станції.
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