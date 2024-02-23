Командувач ПС ЗСУ Олещук офіційно підтвердив збиття російського літака А-50

23 лютого над акваторією Азовського моря було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

Літак А-50 окупантів знищено Повітряними силами ЗСУ

Російський літак А-50 з позивним "Баян" був збитий Силами оборони України в п'ятницю, 23 лютого.

Про це повідомляє Командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Баян, ти де?" А-50 із позивним "Баян" долітався. Микола Олещук Командувач ПС ЗСУ

Також Олещук вирішив “привітати” окупантів "З Днем захисника вітчизни".

Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Поширити

Олещук подякував Головному управлінню розвідки МОУ та всім, хто забезпечив результат.

Що відомо про збиття А-50 армії РФ над Азовським морем

За інформацією представників Сил оборони, знищення стратегічного літака окупаційної армії РФ над Азовським морем відбулось 23 лютого в рамках спецоперації ГУР та Повітряних сил.

Наразі уточнюється рівень завданих ворожому літаку уражень.

Шанси на збереження літака мінімальні, - зазначають представники українських спецслужб.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ 14 січня

14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22.

15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. Водночас вона назвала поки що "гучною заявою" наявність повного контролю в українських сил над повітряним простором Азовського та Чорного морів після збиття російських літаків.

Нагадаємо, вже 19 січня в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 21 січня стало відомо, що внаслідок пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем загинув командир російського літака.