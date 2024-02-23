Командувач ПС ЗСУ Олещук офіційно підтвердив збиття російського літака А-50

23 лютого над акваторією Азовського моря було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.
Літак А-50 окупантів знищено Повітряними силами ЗСУ
Російський літак А-50 з позивним "Баян" був збитий Силами оборони України в п'ятницю, 23 лютого.
Про це повідомляє Командувач Повітряних сил України Микола Олещук.
Також Олещук вирішив “привітати” окупантів "З Днем захисника вітчизни".
Олещук подякував Головному управлінню розвідки МОУ та всім, хто забезпечив результат.
Що відомо про збиття А-50 армії РФ над Азовським морем
За інформацією представників Сил оборони, знищення стратегічного літака окупаційної армії РФ над Азовським морем відбулось 23 лютого в рамках спецоперації ГУР та Повітряних сил.
Наразі уточнюється рівень завданих ворожому літаку уражень.
Шанси на збереження літака мінімальні, - зазначають представники українських спецслужб.
Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ 14 січня
14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22.
15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Раніше речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. Водночас вона назвала поки що "гучною заявою" наявність повного контролю в українських сил над повітряним простором Азовського та Чорного морів після збиття російських літаків.
Нагадаємо, вже 19 січня в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 21 січня стало відомо, що внаслідок пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем загинув командир російського літака.
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