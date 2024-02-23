Командующий ПС ВСУ Олещук официально подтвердил сбитие российского самолета А-50
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Командующий ПС ВСУ Олещук официально подтвердил сбитие российского самолета А-50

Николай Олещук
Самолет А-50
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23 февраля над акваторией Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, способный вести разведку и наводить цели для ударов.

Самолет А-50 оккупантов уничтожен Воздушными силами ВСУ

Российский самолет А-50 с позывным "Баян" был сбит Силами обороны Украины в пятницу, 23 февраля.

Об этом сообщает Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

Баян, ты где?" А-50 с позывным "Баян" долетался.

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий ВС ВСУ

Также Олещук решил “поздравить” оккупантов "С Днем защитника отечества".

Праздновать нужно дома, и так, чтобы Баян не порвать!

Олещук поблагодарил Главное управление разведки МОУ и всех, кто обеспечил результат.

Что известно об избиении А-50 армии РФ над Азовским морем

По информации представителей сил обороны, уничтожение стратегического самолета оккупационной армии РФ над Азовским морем произошло 23 февраля в рамках спецоперации ГУР и Воздушных сил.

В настоящее время уточняется уровень нанесенных вражескому самолету поражений.

Шансы на сохранение самолета минимальны, – отмечают представители украинских спецслужб.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ 14 января

14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22.

15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбивание самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. В то же время она назвала пока "громким заявлением" наличие полного контроля у украинских сил над воздушным пространством Азовского и Черного морей после сбивания российских самолетов.

Напомним, уже 19 января в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 21 января стало известно, что в результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.

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