За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, знищений в рамках спецоперації ГУР та Повітряних сил російський літак-розвідник А-50 прямував територією Краснодарського краю.

Що відомо про останній політ А-50 армії РФ

У ГУР зазначили, що літак почав втрачати висоту поблизу міста Єйськ на території Краснодарського краю.

У ГУР також показали фото останнього маршруту російського літака, на яких можна помітити, що він пролітав над Краснодарським краєм.

Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ, - пояснюють представники української військової розвідки. Поширити

Що відомо про збитий російський А-50

За інформацією представників ГУР, збитий А-50У є модернізованою версією цього типу літаків дальнього радиолокаційного спостереження.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Збиття А-50У - черговий серйозний удар по потенціалу та можливостям терористичної Москви, - зазначають представники ГУР. Поширити

Вартість знищеного літака - 350 мільйонів доларів.

Російський літак А-50 з позивним "Баян" був знищений Силами оборони України в п'ятницю, 23 лютого.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що "невстановлений літальний апарат упав у Канівському районі в Краснодарському краї, на місці падіння горить очерет".

Пізніше оперативний штаб регіону заявив, що нібито два літальних апарати впали на території Канівського району Краснодарського краю. Однак українська сторона інформацію про другий об'єкт не підтверджувала.