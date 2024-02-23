В ГУР обнародовали последний маршрут сбитого А-50
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР обнародовали последний маршрут сбитого А-50

Самолет А-50 армии РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтоженный в рамках спецоперации ГУР и Воздушных сил российский самолет-разведчик А-50 следовал по территории Краснодарского края.

Что известно о последнем полете А-50 армии РФ

В ГУР отметили, что самолет начал терять высоту вблизи города Ейск на территории Краснодарского края.

В ГУР также показали фотографии последнего маршрута российского самолета, на которых можно заметить, что он пролетал над Краснодарским краем.

Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск, – объясняют представители украинской военной разведки.

Что известно о сбитом российском А-50

По информации представителей ГУР, сбитый А-50У является модернизированной версией этого типа самолетов дальнего радиолокационного наблюдения.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Избиение А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, – отмечают представители ГУР.

Стоимость уничтоженного самолета – 350 миллионов долларов.

Российский самолет А-50 с позывным "Баян" был уничтожен Силами обороны Украины в пятницу, 23 февраля.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что "неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш".

Позже оперативный штаб региона заявил, что якобы два летательных аппарата упали на территории Каневского района Краснодарского края. Однако украинская сторона информацию о втором объекте не подтверждала.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На аэродроме в Сочи заметили новый российский самолет А-50 — фото
А-50
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сбили над Азовским морем еще один А-50 армии РФ — видео
Самолет А-50 армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Командующий ПС ВСУ Олещук официально подтвердил сбитие российского самолета А-50
Николай Олещук
Самолет А-50

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?