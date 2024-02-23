По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтоженный в рамках спецоперации ГУР и Воздушных сил российский самолет-разведчик А-50 следовал по территории Краснодарского края.

Что известно о последнем полете А-50 армии РФ

В ГУР отметили, что самолет начал терять высоту вблизи города Ейск на территории Краснодарского края.

В ГУР также показали фотографии последнего маршрута российского самолета, на которых можно заметить, что он пролетал над Краснодарским краем.

Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск, – объясняют представители украинской военной разведки. Поделиться

Что известно о сбитом российском А-50

По информации представителей ГУР, сбитый А-50У является модернизированной версией этого типа самолетов дальнего радиолокационного наблюдения.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Избиение А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, – отмечают представители ГУР. Поделиться

Стоимость уничтоженного самолета – 350 миллионов долларов.

Российский самолет А-50 с позывным "Баян" был уничтожен Силами обороны Украины в пятницу, 23 февраля.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что "неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш".

Позже оперативный штаб региона заявил, что якобы два летательных аппарата упали на территории Каневского района Краснодарского края. Однако украинская сторона информацию о втором объекте не подтверждала.