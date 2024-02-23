По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтоженный в рамках спецоперации ГУР и Воздушных сил российский самолет-разведчик А-50 следовал по территории Краснодарского края.
Что известно о последнем полете А-50 армии РФ
В ГУР отметили, что самолет начал терять высоту вблизи города Ейск на территории Краснодарского края.
В ГУР также показали фотографии последнего маршрута российского самолета, на которых можно заметить, что он пролетал над Краснодарским краем.
Что известно о сбитом российском А-50
По информации представителей ГУР, сбитый А-50У является модернизированной версией этого типа самолетов дальнего радиолокационного наблюдения.
Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.
Стоимость уничтоженного самолета – 350 миллионов долларов.
Российский самолет А-50 с позывным "Баян" был уничтожен Силами обороны Украины в пятницу, 23 февраля.
Российские пропагандистские СМИ сообщили, что "неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш".
Позже оперативный штаб региона заявил, что якобы два летательных аппарата упали на территории Каневского района Краснодарского края. Однако украинская сторона информацию о втором объекте не подтверждала.
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