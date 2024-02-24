Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабной войны — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабной войны — видео

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский опубликовал обращение к народу Украины 24 февраля 2024 года - во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

Зеленский обещает украинцам победу в войне с РФ

Великий народ великой страны! Невероятно горжусь каждым и каждой. Восхищаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и каждую.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война поскорее закончилась.

Однако ни один украинец не позволит, чтобы закончилась наша страна.

Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда прибавляем: на наших условиях. Вот почему возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории у слова Украина будет всегда стоять слово — Независимая. Боремся за это. И победим. В самый лучший день нашей жизни. Спасибо всем вам, воины, нашему народу и всем в мире, стоящим рядом с нами и правдой. Слава Украине! — подчеркнул Владимир Зеленский.

24 февраля в Киев прибыло много западных лидеров

Утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в украинскую столицу, чтобы в очередной раз поддержать украинский народ на фоне его войны с российскими захватчиками.

Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа, — подчеркнула фон дер Ляен.

В Киев также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.

Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мелони решили поддержать украинский народ личным визитом.

Кроме того, позже стало известно о приезде бывшего британского лидера Бориса Джонсона.

Не сомневаюсь, что украинцы с их несгибаемой храбростью победят и выгонят войска Путина — при условии, если мы предоставим им необходимую военную, политическую и экономическую поддержку, — заявил он.

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