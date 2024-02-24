Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабной войны — видео

Глава государства Владимир Зеленский опубликовал обращение к народу Украины 24 февраля 2024 года - во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

Зеленский обещает украинцам победу в войне с РФ

Великий народ великой страны! Невероятно горжусь каждым и каждой. Восхищаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и каждую. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война поскорее закончилась.

Однако ни один украинец не позволит, чтобы закончилась наша страна.

Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда прибавляем: на наших условиях. Вот почему возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории у слова Украина будет всегда стоять слово — Независимая. Боремся за это. И победим. В самый лучший день нашей жизни. Спасибо всем вам, воины, нашему народу и всем в мире, стоящим рядом с нами и правдой. Слава Украине! — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

24 февраля в Киев прибыло много западных лидеров

Утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в украинскую столицу, чтобы в очередной раз поддержать украинский народ на фоне его войны с российскими захватчиками.

Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа, — подчеркнула фон дер Ляен. Поделиться

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

В Киев также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.

Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мелони решили поддержать украинский народ личным визитом.

Кроме того, позже стало известно о приезде бывшего британского лидера Бориса Джонсона.