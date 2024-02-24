Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабной войны — видео

Глава государства Владимир Зеленский опубликовал обращение к народу Украины 24 февраля 2024 года - во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.
Зеленский обещает украинцам победу в войне с РФ
Украинский лидер отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война поскорее закончилась.
Однако ни один украинец не позволит, чтобы закончилась наша страна.
24 февраля в Киев прибыло много западных лидеров
Утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в украинскую столицу, чтобы в очередной раз поддержать украинский народ на фоне его войны с российскими захватчиками.
В Киев также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.
Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мелони решили поддержать украинский народ личным визитом.
Кроме того, позже стало известно о приезде бывшего британского лидера Бориса Джонсона.
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