Борис Джонсон приехал в Киев и обратился ко всем украинцам

24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал в Киев, чтобы в очередной раз поддержать украинский народ.
Борис Джонсон снова в Киеве. Первые подробности
Как известно, именно Борис Джонсон был премьером Великобритании на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
Даже после своей отставки с должности он назвал оказание жизненно важной поддержки Киеву одним из достижений в должности главы правительства.
Также Джонсон призвал продолжать поддержку Украины.
Нельзя также не упомянуть о том, что весной 2022 года он был одним из первых мировых лидеров, который не побоялся приехать в Киев.
Зимой 2023 Джонсон ездил в деоккупированные города на севере Киевщины.
Он неоднократно настаивал на том, чтобы Запад ускорил свою помощь для Киева, а также призвал НАТО дать четкий сигнал о готовности принять Украину.
Премьеры Канады, Италии и Бельгии также приехали в Киев
24 февраля в украинскую столицу также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.
Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мэлони решили поддержать украинский народ личным визитом.
Как сообщает пресс-служба правительства Италии, 24 февраля Мелони намерена из Киева запустить видеовстречу лидеров G7, где Италия сейчас является председательствующей страной.
По предварительным данным, украинский лидер Владимир Зеленский также будет участвовать в ней.
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