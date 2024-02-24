Борис Джонсон приехал в Киев и обратился ко всем украинцам

24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал в Киев, чтобы в очередной раз поддержать украинский народ.

Борис Джонсон снова в Киеве. Первые подробности

Как известно, именно Борис Джонсон был премьером Великобритании на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Даже после своей отставки с должности он назвал оказание жизненно важной поддержки Киеву одним из достижений в должности главы правительства.

Также Джонсон призвал продолжать поддержку Украины.

Для меня честь быть здесь, в Украине, в эту мрачную вторую годовщину… Не сомневаюсь, что украинцы с их несгибаемой храбростью победят и выгонят войска Путина – при условии, если мы предоставим им необходимую военную, политическую и экономическую поддержку. Борис Джонсон Бывший премьер Великобритании

On this grim second anniversary of Putin’s invasion I am honoured to be here in Ukraine. With their indomitable courage I have no doubt that the Ukrainians will win and expel Putin’s forces - provided we give them the military, political and economic help that they need. pic.twitter.com/M6VYgOjOPa — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2024

Нельзя также не упомянуть о том, что весной 2022 года он был одним из первых мировых лидеров, который не побоялся приехать в Киев.

Зимой 2023 Джонсон ездил в деоккупированные города на севере Киевщины.

Он неоднократно настаивал на том, чтобы Запад ускорил свою помощь для Киева, а также призвал НАТО дать четкий сигнал о готовности принять Украину.

Премьеры Канады, Италии и Бельгии также приехали в Киев

24 февраля в украинскую столицу также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.

Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мэлони решили поддержать украинский народ личным визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства Италии, 24 февраля Мелони намерена из Киева запустить видеовстречу лидеров G7, где Италия сейчас является председательствующей страной.