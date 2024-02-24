Британия предоставит Украине боеприпасы более чем на 300 млн долл

Великобритания усилит артиллерийские резервы Украины пакетом боеприпасов стоимостью около 310 млн долл., которые критически важны для ведения войны.

Британия объявила о пакете боеприпасов для Украины

Как отмечается, эту сумму Британия потратит на следующий год на закупку и активизацию цепей поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины.

Лондон указывает, что Украина особенно отметилась высокоэффективным использованием своей артиллерии для ведения контрбатарейного огня с использованием беспилотников и радиолокационных систем, предоставленных Великобританией.

Великобритания сделает все возможное, чтобы дать Украине возможность продолжать борьбу до победы, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Грант Шаппс Министр обороны Великобритании

Также он добавил, что помощь от его страны увеличит критические запасы артиллерийских боеприпасов для ВСУ, "в то время как Королевские ВВС завершают очередную поставку новейших противотанковых ракет Brimstone" .

Вместе мы обеспечим поражение путина и победу демократии, международного порядка, основанного на правилах, и украинского народа, подчеркнул Шаппс. Поделиться

В дополнение к пакету финансирования артиллерии и ракет, была подписана новая многомиллионная серия контрактов между отделом закупок Минобороны Британии, оборонным оборудованием и поддержкой (DE&S) и британской компанией Cook Defense Systems для обеспечения сотен запасных гусеничных гусениц для танков и броне.

Что известно о дефиците артснарядов в ВСУ

Отметим, что украинские защитники испытывают дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно силам обороны пришлось отступить из Авдеевки на фоне очень сложной ситуации вокруг города.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не потерял бы Авдеевку, если бы союзники вовремя передали артиллерийские снаряды.

Добавим, что 23 февраля глава МИД Кулеба заявил, что Испания готовится передать Украине новую военную помощь, включающую боеприпасы.

Напомним также, что 17 февраля президент Чехии Петр Павел во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов – полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра.

На днях издание CBC News сообщало, что Канада планирует предоставить средства на инициативу Чехии по доставке большого количества артиллерийских снарядов в Украину.