Британія надасть Україні боєприпаси на понад 300 млн дол

Велика Британія посилить артилерійські резерви України пакетом боєприпасів вартістю близько 310 млн дол, які є критично важливими для ведення війни.

Британія оголосила про пакет боєприпасів для України

Як зазначається, цю суму Британія витратить впродовж наступного року на закупівлю й активізацію ланцюгів постачання для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.

Лондон вказує, що Україна особливо відзначилася високоефективним використанням своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню — з використанням безпілотників і радіолокаційних систем, наданих Великою Британією.

Велика Британія зробить все можливе, щоб дати Україні змогу продовжувати боротьбу до перемоги, — заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Грант Шаппс Міністр оборони Великої Британії

Також він додав, що допомога від його країни збільшить критичні запаси артилерійських боєприпасів для ЗСУ, «в той час як Королівські ВПС завершують чергову поставку новітніх протитанкових ракет Brimstone».

Разом ми забезпечимо поразку путіна і перемогу демократії, міжнародного порядку, заснованого на правилах, і українського народу, — підкреслив Шаппс. Поширити

На додаток до пакета фінансування артилерії та ракет, було підписано нову багатомільйонну серію контрактів між відділом закупівель Міноборони Британії, оборонним обладнанням та підтримкою (DE&S) і британською компанією Cook Defense Systems для забезпечення сотень запасних гусеничних гусениць для танків і бронетехніки.

Що відомо про дефіцит артснарядів у ЗСУ

Зазначимо, що українські захисники відчувають дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавноСилам оборони довелося відступити з Авдіївки на тлі дуже складної ситуації навколо міста.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не втратив би Авдіївку, якби союзники вчасно передали артилерійські снаряди.

Додамо, що 23 лютого глава МЗС Кулеба заявив, що Іспанія готується передати Україні нову військову допомогу, яка включатиме боєприпаси.

Нагадаємо також, що 17 лютого президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів — півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів та 300 000 одиниць боєприпасів калібру 122 міліметри.

Днями видання CBC News повідомляло, що Канада планує надати кошти на ініціативу Чехії щодо доставки великої кількості артилерійських снарядів до України.