Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина в ближайшее время сможет дать ответ российским оккупантам и в воздухе. Сбитых вражеских самолетов будет больше.
Сырский выступил с заявлением во вторую годовщину полномасштабной войны
Он напомнил, что через два года Украина достигла заметных успехов, освободив север и Харьковскую область, часть Херсонской области, остров Змеиный, а также очищая Черное море от российского флота.
Сырский поблагодарил защитников и защитниц Украины, медиков, спасателей, волонтеров, а также партнеров за помощь нашему государству.
Потери русской армии
Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 409010 военных.
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков – 6534 (+8) ед.;
боевых бронированных машин – 12425 (+15) ед.;
артиллерийских систем – 9952 (+36) ед.;
РСЗО – 999 ед.;
средства ПВО – 684 (+2) ед.;
самолетов – 340 (+1) ед;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31) ед.;
крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;
корабли/катера - 25 ед;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 12988 (+28) ед;
специальная техника – 1576 (+1) ед.
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