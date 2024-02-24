Сырский выступил с заявлением во вторую годовщину полномасштабной войны
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский выступил с заявлением во вторую годовщину полномасштабной войны

Александр Сырский
Сырский
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина в ближайшее время сможет дать ответ российским оккупантам и в воздухе. Сбитых вражеских самолетов будет больше.

Сырский выступил с заявлением во вторую годовщину полномасштабной войны

Верю, что в ближайшее время мы дадим ассиметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное, – отметил главнокомандующий.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он напомнил, что через два года Украина достигла заметных успехов, освободив север и Харьковскую область, часть Херсонской области, остров Змеиный, а также очищая Черное море от российского флота.

Сырский поблагодарил защитников и защитниц Украины, медиков, спасателей, волонтеров, а также партнеров за помощь нашему государству.

Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина – это прежде всего сохранение жизни украинского солдата. Мы воюем за каждый метр нашей земли, впрочем, самое ценное, что у нас есть - жизнь украинского воина, - добавил он.

Потери русской армии

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 409010 военных.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков – 6534 (+8) ед.;

  • боевых бронированных машин – 12425 (+15) ед.;

  • артиллерийских систем – 9952 (+36) ед.;

  • РСЗО – 999 ед.;

  • средства ПВО – 684 (+2) ед.;

  • самолетов – 340 (+1) ед;

  • вертолетов – 325 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31) ед.;

  • крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;

  • корабли/катера - 25 ед;

  • подводные лодки – 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 12988 (+28) ед;

  • специальная техника – 1576 (+1) ед.

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