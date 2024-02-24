Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна найближчим часом зможе дати відповідь російським окупантам і в повітрі. Збитих ворожих літаків буде більше.

Сирський виступив з заявою у другу річницю повномасштабної війни

Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе, - зазначив головнокомандувач. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він нагадав, що за два роки Україна досягла помітних успіхів, звільнивши північ та Харківську область, частину Херсонської області, острів Зміїний, а також очищуючи Чорне море від російського флоту.

Сирський подякував захисникам та захисницям України, медикам, рятувальникам, волонтерам, а також партнерам за допомогу нашій державі.

Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина - це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є - життя українського воїна, - додав він. Поширити

Втрати російської армії

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 409 010 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено: