Сирський виступив з заявою у другу річницю повномасштабної війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський виступив з заявою у другу річницю повномасштабної війни

Олександр Сирський
Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна найближчим часом зможе дати відповідь російським окупантам і в повітрі. Збитих ворожих літаків буде більше.

Сирський виступив з заявою у другу річницю повномасштабної війни

Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе, - зазначив головнокомандувач.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він нагадав, що за два роки Україна досягла помітних успіхів, звільнивши північ та Харківську область, частину Херсонської області, острів Зміїний, а також очищуючи Чорне море від російського флоту.

Сирський подякував захисникам та захисницям України, медикам, рятувальникам, волонтерам, а також партнерам за допомогу нашій державі.

Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина - це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є - життя українського воїна, - додав він.

Втрати російської армії

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 409 010 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків - 6534 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин - 12425 (+15) од.;

  • артилерійських систем - 9952 (+36) од.;

  • РСЗВ - 999 од.;

  • засоби ППО - 684 (+2) од.;

  • літаків - 340 (+1) од.;

  • вертольотів - 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31) од.;

  • крилаті ракети -1905 (+2) од.;

  • кораблі/катери - 25 од.;

  • підводні човни - 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од.;

  • спеціальна техніка - 1576 (+1) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський заявив про новий етап у війні
Олександр Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський ухвалив рішення щодо оборони Авдіївки та Купʼянська
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський ухвалив рішення про відхід українських військ з Авдіївки
Олександр Сирський
Олександр Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?