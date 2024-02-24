Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна найближчим часом зможе дати відповідь російським окупантам і в повітрі. Збитих ворожих літаків буде більше.
Сирський виступив з заявою у другу річницю повномасштабної війни
Він нагадав, що за два роки Україна досягла помітних успіхів, звільнивши північ та Харківську область, частину Херсонської області, острів Зміїний, а також очищуючи Чорне море від російського флоту.
Сирський подякував захисникам та захисницям України, медикам, рятувальникам, волонтерам, а також партнерам за допомогу нашій державі.
Втрати російської армії
Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 409 010 військових.
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків - 6534 (+8) од.;
бойових броньованих машин - 12425 (+15) од.;
артилерійських систем - 9952 (+36) од.;
РСЗВ - 999 од.;
засоби ППО - 684 (+2) од.;
літаків - 340 (+1) од.;
вертольотів - 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31) од.;
крилаті ракети -1905 (+2) од.;
кораблі/катери - 25 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од.;
спеціальна техніка - 1576 (+1) од.
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