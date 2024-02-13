Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що розв'язана Росією злочинна війна проти України перейшла на новий етап.
Що відомо про новий розділ у злочинній війні РФ проти України
Сирський зазначив, що наразі Україна має більше розраховувати на себе у виробництві зброї, а не лише на західних партнерів.
Сирський також зазначив, що Україна розраховує на підтримку економік країн-партнерів.
Сирський про зростання ролі дронів у війні
Головком ЗСУ підкреслив, що використання наземних дронів на лінії фронту наразі допомогає рятувати велику кількість життів українських захисників.
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