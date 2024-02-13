Сирський заявив про новий етап у війні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський заявив про новий етап у війні

Олександр Сирський
Джерело:  ZDF

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що розв'язана Росією злочинна війна проти України перейшла на новий етап. 

Що відомо про новий розділ у злочинній війні РФ проти України

Сирський зазначив, що наразі Україна має більше розраховувати на себе у виробництві зброї, а не лише на західних партнерів.

Коли йде війна з таким розмахом, такої війни з часів Другої світової ще не було і з такою тривалістю. Адже всі операції, які проводилися, вони тривали кілька місяців. Звичайно, що цієї зброї недостатньо, її просто не вистачає. І навіть та зброя, яка використовується, вона має фізичний термін використання. Будь-який ствол має знос. Він може випустити конкретну кількість снарядів, після чого його треба змінювати. Це війна не лише людей, а й економік, - пояснює Головком ЗСУ.

Сирський також зазначив, що Україна розраховує на підтримку економік країн-партнерів.

Економіка колективного Заходу має нам також допомагати. Тому що ми воюємо і використовуємо найцінніше, що маємо – це наших людей, цвіт нашої нації. Немає ззовні допомоги – треба запускати власне виробництво. Це вже в процесі, треба збільшувати обсяги виробництва. Тому що ми, в першу чергу, маємо розраховувати на себе, а не лише на партнерів

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головком ЗСУ

Сирський про зростання ролі дронів у війні

Головком ЗСУ підкреслив, що використання наземних дронів на лінії фронту наразі допомогає рятувати велику кількість життів українських захисників.

Ми зараз спостерігаємо, як роль дронів щодня збільшується. Це пов'язано з тим, що щодня використовується їх усе більше з обох сторін. Зараз у всіх ланках військового управління, кожен командир бачить всю картину поля бою. Якщо раніше він міг побачити обмежену частину з бліндажу, то зараз він бачить увесь пейзаж бойових дій. Дрони використовуються вздовж усієї лінії бойових дій. Ця війна значно підвищила значення технологічного прогресу у процесі збройної боротьби, - зазначив Сирський.

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