Коли йде війна з таким розмахом, такої війни з часів Другої світової ще не було і з такою тривалістю. Адже всі операції, які проводилися, вони тривали кілька місяців. Звичайно, що цієї зброї недостатньо, її просто не вистачає. І навіть та зброя, яка використовується, вона має фізичний термін використання. Будь-який ствол має знос. Він може випустити конкретну кількість снарядів, після чого його треба змінювати. Це війна не лише людей, а й економік, - пояснює Головком ЗСУ.