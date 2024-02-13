Армія РФ хоче за будь-яку ціну захопити Куп'янськ — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ хоче за будь-яку ціну захопити Куп'янськ — Сирський

Олександр Сирський
Джерело:  ZDF

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що злочинна армія РФ наразі за будь-яку ціну намагається захопити Куп'янськ на Харківщині. 

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

На даний час ситуацію можна оцінити як складну. Противник зараз наступає фактично на всій лінії фронту. Ми ж перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої оборонної операції — це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, безпілотниках, засобів РЕБ, утриманні підготовлених рубежів оборони

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головком ЗСУ

Сирський зазначив, що наразі злочинна армія РФ не жаліє сил для захоплення Куп’янська.

Фактично, противник почав тут глобальний наступ з 3 жовтня минулого року. І вже протягом чотирьох місяців він веде наступ високої інтенсивності… Нам треба удосконалювати тактику. Для нас головна задача і цінність — це життя нашого солдата, офіцера. Ми не можемо собі дозволити такого відношення, як роблять російські начальники, де вони проводять практику м'ясних штурмів. Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу. Їхні втрати в загиблих, в 7-8 разів перевищують наші втрати, — пояснює Сирський.

Сирський обіцяє продовження деокупації українських територій

У нас вистачає і сил і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта. Але нам потрібна підтримка та допомога.

Главком ЗСУ підкреслив, що переконаний у перемозі України у розв’язаній Росією злочинній війні.

Це ґрунтується на тому, що ми просто повинні закінчити цю війну. Вона може закінчитися з виходом на наші кордони. Інші варіанти не розглядаються. Тому що іншого виходу в нас просто немає. А це означає, що все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи — перемоги. Треба напружитися всім, — пояснює Сирський.

На питання, коли закінчиться війна, Сирський відповів:

Все залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій. У цьому і полягає перспектива. Стійкості та сили духу нам вистачає. Нам не вистачає підтримки: боєприпасів та техніки

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