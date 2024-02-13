Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що злочинна армія РФ наразі за будь-яку ціну намагається захопити Куп'янськ на Харківщині.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
Сирський зазначив, що наразі злочинна армія РФ не жаліє сил для захоплення Куп’янська.
Сирський обіцяє продовження деокупації українських територій
У нас вистачає і сил і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта. Але нам потрібна підтримка та допомога.
Главком ЗСУ підкреслив, що переконаний у перемозі України у розв’язаній Росією злочинній війні.
На питання, коли закінчиться війна, Сирський відповів:
Все залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій. У цьому і полягає перспектива. Стійкості та сили духу нам вистачає. Нам не вистачає підтримки: боєприпасів та техніки
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