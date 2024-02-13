Фактично, противник почав тут глобальний наступ з 3 жовтня минулого року. І вже протягом чотирьох місяців він веде наступ високої інтенсивності… Нам треба удосконалювати тактику. Для нас головна задача і цінність — це життя нашого солдата, офіцера. Ми не можемо собі дозволити такого відношення, як роблять російські начальники, де вони проводять практику м'ясних штурмів. Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу. Їхні втрати в загиблих, в 7-8 разів перевищують наші втрати, — пояснює Сирський.