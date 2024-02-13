Армия РФ хочет любой ценой захватить Купянск — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ хочет любой ценой захватить Купянск — Сырский

Александр Сырский
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Источник:  ZDF

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что преступная армия РФ сейчас любой ценой пытается захватить Купянск на Харьковщине.

Что известно о ситуации в районе Купянска

В настоящее время ситуацию можно оценить как сложную. Противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта. Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей оборонной операции – это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, беспилотниках, средствах РЭБ, содержании подготовленных рубежей обороны.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главком ВСУ

Сырский отметил, что преступная армия РФ не жалеет сил для захвата Купянска.

Фактически противник начал здесь глобальное наступление с 3 октября прошлого года. И уже четыре месяца он ведет наступление высокой интенсивности… Нам нужно совершенствовать тактику. Для нас главная задача и ценность – это жизнь нашего солдата, офицера. Мы не можем себе позволить такое отношение, как делают российские начальники, где они проводят практику мясных штурмов. Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибели личного состава. Их потери у погибших, в 7-8 раз превышают наши потери, – объясняет Сырский.

Сырский обещает продолжение деоккупации украинских территорий

У нас хватает и сил, и вдохновения. Мы не можем покинуть нашу территорию под ногой оккупанта. Но нам необходима поддержка и помощь.

Главком ВСУ подчеркнул, что убежден в победе Украины в развязанной Россией преступной войне.

Это основывается на том, что мы просто должны окончить эту войну. Она может окончиться с выходом на наши границы. Остальные варианты не рассматриваются. Потому что иного выхода у нас просто нет. А это значит, что все общество должно сплотиться вокруг всеобщего дела – победы. Надо напрячься всем, – объясняет Сырский.

На вопрос, когда война закончится, Сырский ответил:

Всё зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и состоит перспектива. Устойчивости и силы духа нам хватает. Нам не хватает поддержки: боеприпасы и техника

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