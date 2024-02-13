Фактически противник начал здесь глобальное наступление с 3 октября прошлого года. И уже четыре месяца он ведет наступление высокой интенсивности… Нам нужно совершенствовать тактику. Для нас главная задача и ценность – это жизнь нашего солдата, офицера. Мы не можем себе позволить такое отношение, как делают российские начальники, где они проводят практику мясных штурмов. Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибели личного состава. Их потери у погибших, в 7-8 раз превышают наши потери, – объясняет Сырский.