Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что преступная армия РФ сейчас любой ценой пытается захватить Купянск на Харьковщине.
Что известно о ситуации в районе Купянска
Сырский отметил, что преступная армия РФ не жалеет сил для захвата Купянска.
Сырский обещает продолжение деоккупации украинских территорий
У нас хватает и сил, и вдохновения. Мы не можем покинуть нашу территорию под ногой оккупанта. Но нам необходима поддержка и помощь.
Главком ВСУ подчеркнул, что убежден в победе Украины в развязанной Россией преступной войне.
На вопрос, когда война закончится, Сырский ответил:
Всё зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и состоит перспектива. Устойчивости и силы духа нам хватает. Нам не хватает поддержки: боеприпасы и техника
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