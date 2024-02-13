Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что развязанная Россией преступная война против Украины перешла на новый этап.
Что известно о новом разделе в преступной войне РФ против Украины
Сырский отметил, что Украина должна больше рассчитывать на себя в производстве оружия, а не только на западных партнеров.
Сырский также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку экономик стран-партнеров.
Сырский о росте роли дронов в войне
Главком ВСУ подчеркнул, что использование наземных дронов на линии фронта помогает спасать большое количество жизней украинских защитников.
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