Когда идет война с таким размахом, такой войны со времен Второй мировой еще не было и с такой продолжительностью. Ведь все проводимые операции они продолжались несколько месяцев. Конечно, этого оружия недостаточно, его просто не хватает. И даже используемое оружие оно имеет физический срок использования. Любой ствол имеет износ. Он может выпустить конкретное количество снарядов, после чего его нужно менять. Это война не только людей, но и экономик, – объясняет Главком ВСУ.