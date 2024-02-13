Сырский заявил о новом этапе в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил о новом этапе в войне

Александр Сырский
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Источник:  ZDF

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что развязанная Россией преступная война против Украины перешла на новый этап.

Что известно о новом разделе в преступной войне РФ против Украины

Сырский отметил, что Украина должна больше рассчитывать на себя в производстве оружия, а не только на западных партнеров.

Когда идет война с таким размахом, такой войны со времен Второй мировой еще не было и с такой продолжительностью. Ведь все проводимые операции они продолжались несколько месяцев. Конечно, этого оружия недостаточно, его просто не хватает. И даже используемое оружие оно имеет физический срок использования. Любой ствол имеет износ. Он может выпустить конкретное количество снарядов, после чего его нужно менять. Это война не только людей, но и экономик, – объясняет Главком ВСУ.

Сырский также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку экономик стран-партнеров.

Экономика коллективного Запада должна нам помогать. Потому что мы сражаемся и используем самое ценное, что имеем – это наших людей, цвет нашей нации. Нет извне помощи – нужно запускать собственное производство. Это уже в процессе, нужно увеличивать объемы производства. Потому что мы, в первую очередь, должны рассчитывать на себя, а не только на партнеров

Александр Сырский

Александр Сырский

Главком ВСУ

Сырский о росте роли дронов в войне

Главком ВСУ подчеркнул, что использование наземных дронов на линии фронта помогает спасать большое количество жизней украинских защитников.

Мы сейчас наблюдаем, как роль дронов каждый день увеличивается. Это связано с тем, что каждый день используется их все больше с обеих сторон. Сейчас во всех звеньях военного управления каждый командир видит всю картину поля боя. Если раньше он мог увидеть ограниченную часть блиндажа, то сейчас он видит весь пейзаж боевых действий. Дроны используются вдоль всей линии боевых действий. Эта война значительно повысила значение технологического прогресса в процессе вооруженной борьбы, – отметил Сырский.

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