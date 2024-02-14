Сырский принял решение по обороне Авдеевки и Купянска

Для обороны Авдеевки и Купянска будут привлечены резервы. Также на этих направлениях проведут перегруппировку войск и сил, чтобы остановить наступление врага.
Для обороны Авдеевки и Купянска привлекут резервы
Соответствующее решение было принято после визита нового главнокомандующего и министра обороны Рустема Умерова на Авдеевское и Купянское направления.
Сырский отметил, что для снижения наступательного потенциала окупантов будет проведена перегруппировка украинских войск и будут привлечены резервы.
Сырский обсудил с командирами вопросы боевого обеспечения подразделений.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что оккупанты на Авдеевском и Купянском направлениях наращивают свои усилия, бросая на "мясные штурмы" десятки и сотни солдат, обстреливают прифронтовые территории.
В то же время Силы обороны наносят врагу потери. Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 29 атак российских оккупантов.
Бои за Авдеевку
Российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.
Сейчас захватчикам удается заходить на окраине Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.
Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города. В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут в артерию снабжения в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.
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