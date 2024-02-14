Сырский принял решение по обороне Авдеевки и Купянска

Для обороны Авдеевки и Купянска будут привлечены резервы. Также на этих направлениях проведут перегруппировку войск и сил, чтобы остановить наступление врага.

Для обороны Авдеевки и Купянска привлекут резервы

Соответствующее решение было принято после визита нового главнокомандующего и министра обороны Рустема Умерова на Авдеевское и Купянское направления.

Сырский отметил, что для снижения наступательного потенциала окупантов будет проведена перегруппировка украинских войск и будут привлечены резервы.

По результатам работы принял оперативные решения по привлечению резервов, боевых систем, огневой поддержки и перегруппировке войск и сил на этих направлениях, а также локализации вражеских сил для снижения его наступательного потенциала, - сообщил Сырский. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский обсудил с командирами вопросы боевого обеспечения подразделений.

Учитывая скорую смену обстановки на поле боя, делегировал командирам полномочия самостоятельно принимать соответствующие неотложные решения для сохранения жизни личного состава, — заявил Сырский. Поделиться

Главнокомандующий ВСУ отметил, что оккупанты на Авдеевском и Купянском направлениях наращивают свои усилия, бросая на "мясные штурмы" десятки и сотни солдат, обстреливают прифронтовые территории.

В то же время Силы обороны наносят врагу потери. Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 29 атак российских оккупантов.

Бои за Авдеевку

Российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраине Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города. В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут в артерию снабжения в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.