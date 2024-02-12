Украинская армия делает все возможное, чтобы не дать россиянам захватить Авдеевку Донецкой области. Согласно данным Forbes, на спасение города могли отправить одну из лучших бригад ВСУ — 3-ю десантно-штурмовую бригаду.

Битва за Авдеевку. Украина могла принять важное решение для защиты города

Как удалось узнать журналистам, это единственная украинская сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

Редакция также утверждает, что то, что бойцы именно этой бригады укрепят Авдеевку, не было заранее решенным вопросом.

Согласно последним данным, солдаты РФ после четырех месяцев боев прорвали оборону Авдеевки и приблизились вплотную к главной дороге, по которой украинский гарнизон, сосредоточенный на 110-й механизированной бригаде, получает поставки в город.

На тот момент у [командующего группировкой "Таврия" Александра] Тарнавского было два варианта. Увести уцелевшие части 110-й бригады из открытой восточной части города и закрепить украинскую линию в центре Авдеевки или сразу за городом, на западе. Или — усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить гораздо большие российские силы от линий поставки гарнизона, — сказано в материале СМИ. Поделиться

Журналисты также предполагают, что финальное решение по защите Авдеевки мог принимать уже не Тарнавский.

Сможет ли 3-я десантно-штурмовая бригада спасти Авдеевку

Как отмечает издание, 3-я десантно-штурмовая бригада провела одну из последних победных битв в украинском наступлении 2023 года и освободила город Андреевку, в 25 милях к северу от Авдеевки.

После этого триумфа она некоторое время отдыхала, активно набирала новых воинов и, если слухи правдивы, переоснастились боевыми машинами М-2 американского производства.

Опыт бойцов бригады может стать решающим фактором в боях за Авдеевку.