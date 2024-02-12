Яке рішення ухвалила Україна заради порятунку Авдіївки — дані Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Яке рішення ухвалила Україна заради порятунку Авдіївки — дані Forbes

ЗСУ
Джерело:  Forbes

Українська армія робить все можливе, щоб захистити Авдіївку Донецької області від російських окупантів. Згідно з даними Forbes, на порятунок міста могли відправити одну з найкращих бригад ЗСУ — 3-тю десантно-штурмову бригаду.

Битва за Авдіївку. Україна могла ухвалити важливе рішення для захисту міста

Як вдалося дізнатися журналістам, це єдина українська сухопутна бойова бригада, яка ще минулого тижня перебувала в резерві на сході України.

Редакція видання також стверджує, що те, що бійці саме з цієї бригади укріплять Авдіївку, не було заздалегідь вирішеним питанням.

Згідно з останніми даними, солдати РФ після чотирьох місяців боїв прорвали оборону Авдіївки і наблизилися впритул до головної дороги, якою український гарнізон, зосереджений на 110-й механізованій бригаді, отримує постачання в місто.

На той момент у [командувача угруповання "Таврія" Олександра] Тарнавського було два варіанти. Відвести вцілілі частини 110-ї бригади з відкритої східної частини міста і закріпити українську лінію в центрі Авдіївки або відразу за містом, на заході. Або — посилити 110-ту бригаду і спробувати відтіснити набагато більші російські сили від ліній постачання гарнізону, — йдеться в матеріалі ЗМІ.

Журналісти також припускають, що фінальне рішення щодо захисту Авдіївки міг ухвалювати уже не Тарнавський.

Чи зможе 3-тя десантно-штурмова бригада врятувати Авдіївку

Як зазначає видання, 3-тя десантно-штурмова бригада провела одну з останніх переможних битв в українському наступі 2023 року і звільнила місто Андріївка, за 25 миль на північ від Авдіївки.

Після цього тріумфу вона якийсь час відпочивала, активно набирала нових воїнів і, якщо чутки правдиві, переоснастилася бойовими машинами М-2 американського виробництва.

Досвід бійців бригади може стати вирішальним фактором у боях за Авдіївку.

Що буде далі в Авдіївці, можна тільки здогадуватися. Якщо 3-я штурмова бригада дійсно перекинута до міста, то варто очікувати контратаки на позиції росіян в районі вулиці Грушевського, — прогнозують журналісти.

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