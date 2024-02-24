Работает ГУР. Самые яркие спецоперации за 2 года полномасштабной войны

Эти действия позволяют прогнозировать действия противника и эффективно реагировать на угрозы.

Российско-украинская война, которая продолжается уже не первый год, является ярким примером того, насколько решающую роль играет высокоэффективная разведка для противостояния агрессору.

ГУР МО Украины имеет много важных достижений. Одной из ключевых успешных стратегий является поражение важных стратегических военных объектов и энергетической инфраструктуры на территории противника. Такие действия не только демонстрируют высокую эффективность и профессионализм украинской военной разведки, но значительно подрывают потенциал врага.

Кроме известных успехов, есть множество тайных побед ГУР МО Украины, которые состоялись как в непосредственной близости от границы, так и на большом расстоянии от линии фронта. Эти тайные операции, детали которых остаются неизвестными широкой общественности до окончания войны, свидетельствуют о глубоком стратегическом подходе и способности украинской разведки эффективно действовать в различных условиях.

Анализируя эффективность этих операций по сравнению с традиционной окопной войной, можно сделать вывод о стратегическом изменении в направлении деятельности украинской армии. Это изменение стратегии направлено на максимальное использование преимуществ украинской стороны и создание условий для победы над оккупантами.

Некоторые из успешных операций, проведенных ГУР МО Украины, уже стали известны широким массам. Эти операции вызвали широкий резонанс и показали высокий уровень мастерства и преданности украинских разведчиков. Выполняя сложные задачи по ту сторону вражеских линий, они демонстрируют непобедимость духа и готовность бороться за свободу и независимость Украины.

Оборона Гостомельского аэродрома

Гостомельский аэродром

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР МО Украины встретил врага на аэродроме в Гостомеле, где не дал создать плацдарм для захвата Киева. В Гостомеле россияне хотели высадить десант и захватить аэродром "Антонов". Его оккупанты планировали использовать для быстрого перебрасывания авиацией техники и живой силы, чтобы в дальнейшем оккупировать Киев. Тогда, по данным ГУР, в боях за Гостомельский аэропорт РФ потеряла около 200 элитных специалистов по захвату аэродромов.

Подразделения ГУР МО Украины участвовали в штурме и зачистке оккупированных населенных пунктов, активных боях за Киевскую область, проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие действия.

Рейды ГУР на "Азовсталь"

В марте 2022 года ГУР МО Украины участвовало в вертолетных рейдах на "Азовсталь", всего было 7 рейсов, в которых задействовали 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации, эвакуировали 64 раненых и десантировали на подкрепление 72 добровольцев и 30 тонн груза.

Фильм "Авиапрорыв на Азовсталь. Небо" из документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" раскрывает неизвестные детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе. 7 боевых вылетов в Марию: каждый — как последний.

Харьковское контрнаступление

В харьковском контрнаступлении большую роль сыграло подразделение ГУР МО Украины "Кракен", которое в период с марта по конец сентября 2022 года участвовало в освобождении около 25 населенных пунктов Харьковщины, и одного в Луганской области, январе 2023 года полк участвовал в боях за Соледар, а в марте 2023 года – за Бахмут.

Освобождение Змеиного

7 июля 2022 года бойцы ГУР МО Украины вместе с 73 МЦСО, 801 ОППС и инженерами 59 бригады высадились с помощью катеров на остров Змеиный и установили на нем государственный флаг.

Больше вы можете узнать из документального цикла Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле", которая посвящена деоккупации стратегически важного для безопасности в Черном море острова Змеиный.

Освобождение заложников в Херсонской области

Бойцы ГУР МО во время операции по освобождению пленных в Херсонской области. Июль 2022. Украина. Кадр из видео от ГУР МО

В июле 2022 года была проведена операция по освобождению пятерых заложников в Херсонской области, тогда бойцы ГУР МО Украины проникли в тыл противника, освободили заложников и вернулись обратно.

Среди освобожденных заложников — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. У одного из них было серьезное боевое ранение.

В видеоматериале можно наблюдать, как бойцы готовятся к операции, продвигаются по лесопосадке и ликвидируют несколько противников. Было совершено нападение на тайное место содержания, где россияне держали в плену и заложников наших людей. оккупанты были обезврежены. Наши люди освобождены. Далее они проверяют документы, забирают доказательства и успешно отступают с захваченной территории.

Форсирование Днепра

В ночь с 23 на 24 января 2023 года бойцы ГУР МО Украины провели разведывательный рейд по форсированию реки Днепр в районе Новой Каховки. Благодаря местным партизанам и техническим средствам бойцы обнаружили передовой пункт управления. Разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился вражеский командный пункт.

Приняв высадку за попытку прорыва линии обороны, российские оккупанты сразу привлекли боевые резервы: подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Во время боя было уничтожено 12 оккупантов, БТР 82А и захвачен пленник. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.

Разведывательный рейд ГУР с форсированием реки Днепр в районе Новой Каховки

Операции ГУР за границей

Украинские разведчики и граждане Украины, которых ГУР спасли из плена в Сирии. Март 2023, Украина.

Кроме таких "громких" операций ГУР МО Украины постоянно выполняет другие, но не менее важные разведывательные, диверсионные и боевые задачи, о которых в СМИ информации нет. Также даже во время войны ГУР МО Украины продолжает помогать гражданам Украины за границей.

Так, 17 марта 2023 года ГУР МО Украины объявило об освобождении из сирийского плена 8 граждан Украины, шестеро из которых дети, а 26 апреля сообщило об эвакуации из столицы Судана 138 человек, 87 из которых - граждане Украины.

При содействии в выполнении операции и помощи украинцам в Сирии, ГУР выразили благодарность гражданину Украины Шакеру Фархану Али.

Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан в беде и придет на помощь в любой точке земного шара.

Освобождение пленных

ГУР МО Украины активно вовлекается в переговорные процессы и обеспечение обмена военнопленными.

Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину при содействии ГУР из российского плена удалось освободить уже 3135 защитников и защитниц Украины.

Спецоперация "Синица"

9 августа 2023 года представители ГУР МО Украины удачно провели операцию “Синица” для перегона российского военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ на территорию Украины.

«Это действительно сверхважная и сверхсложная операция, которая имеет принципиальное значение для сил безопасности и обороны, а также будет иметь длительные последствия для государства-агрессора, его морально-психологического состояния, а также для его сектора безопасности и обороны. Ведь в результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и многих других деталях, которые помогут нам защищать наше небо и уничтожать врага” Андрей Юсов Представитель ГУР

Как отметил Юсов, эта операция требовала сложной и комплексной работы, проделанной совместно с Национальной полицией и Вооруженными Силами Украины, на которую было потрачено несколько месяцев. По его словам, украинские спецслужбы тщательно проверили 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова из 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ, воинской части 13984, совершившего перелет российского боевого вертолета Ми-8 вместе со всем экипажем в Украину. Пункт неизменной дислокации полка находится в Приморском крае РФ.

Уникальную историю спецоперации военной разведки "Синица" и истории восьми сбитых российских летчиков можно посмотреть в фильме "Сбитые летчики России", который входит в цикл "Военная разведка Украины", созданный Артемом Шевченко совместно с ГУР МО Украины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины .

Уничтожение Су-34 в Челябинске

Уничтожение Су-34 в Челябинске

В ночь на 4 января 2024 года в российском Челябинске на аэродроме Шагол сгорел тактический бомбардировщик Су-34 (стоимость — 50 млн долл.). Это была спецоперация ГУР МО Украины. Челябинск находится более 2 тыс км от линии фронта.

Боевой самолет был в составе авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ. Тогда в ГУР добавили, что причины возгорания самолета уточняются.

Давайте сойдемся на версии, что некоторые добрые люди решили поздравить Буданова с днем рождения таким образом. Андрей Юсов Представитель ГУР

Также беспилотники ГУР МО Украины систематически наносят удары по топливно-энергетическим объектам на территории России, в результате которых разрушаются заводы по производству и резервуары для хранения горючего.

Кибероперации ГУР

Кибероперации ГУР

Также специалисты ГУР МО Украины систематически успешно проводят кибероперации против российских оккупантов. Только в начале 2024 года было проведено не менее трех масштабных кибератак, в том числе:

27 января 2024 года киберспециалисты ГУР МО Украины уничтожили всю ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, которая помогала в внедрении информационных систем в российской промышленности, а также предоставляла услуги учреждениям, занимающимся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в частности в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ



Указанная компания презентовала себя как одно из наиболее современных российских предприятий, оказывавшее помощь во внедрении информационных систем в учреждения, занимающиеся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в частности в интересах российского оборонно-промышленного комплекса. В условиях продолжающегося санкционного давления против России нанесен ущерб для врага — крайне болезненный. Кроме того, пострадают десятки компаний РФ, работающих на «оборонку» государства-агрессорки — говорилось в сообщении ГУР. Поделиться

30 января 2024 года в результате кибератаки ГУР МО Украины "лег" сервер министерства обороны государства-агрессорки, который использовался для спецсвязи. В результате кибератаки был прекращен обмен информацией между развернутыми в Москве подразделениями ВС РФ. При этом, следует отметить, что программное обеспечение на атакованном сервере было сертифицировано ФСБ РФ как соответствующее государственным стандартам защиты информации.

8 февраля 2024 года в результате кибератаки ГУР МО Украины была сорвана работа программы, которую россияне использовали для так называемого "перепрошивания" и управления беспилотниками марки "DJI". Программа позволяла операторам дронов настраивать пульты управления, перехватывать видео, передавать картинку на командный пункт и управлять дронами непосредственно с компьютера. Также через веб-серверы программа обеспечивала функционирование системы "свой-чужой", которая определяла, принадлежит ли дрон ВС РФ.

Отдельно следует отметить, как благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиасообщества, ГУР МО Украины в начале января 2024 получило более 100 гигабайтов секретных данных с российского предприятия "Специальный технологический центр", стоимость которых составляет более 1,5 миллиарда долларов США и содержит документацию на 194 номенклатурных единиц вооружения и военной техники.

На его мощностях производится военное оборудование и техника, используемая армией РФ в войне против Украины. В частности, на Специальном технологическом центре изготавливают БПЛА Орлан различных модификаций, а также целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки и другая военная продукция.

Неизвестные противники путинского режима

В январе 2024 года в трех областях России представители движения сопротивления сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах и парализовали движение поездов.

В России неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге. Кадр с видео

Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск. События произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области, — сказано в сообщении ГУР. Поделиться

В результате движение на этих железнодорожных участках центральной части России было парализовано.

Так будет пылать и дальше, пока кремль продолжает преступную войну против Украины!

“14 января 2024 года на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков УАЗ Patriot, поражения потерпели четверо оккупантов"

По данным ГУР, в автомобиле находились четыре кафира. "Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", - рассказали в ведомстве.

Радиоэлектронная разведка ГУР

Радиоэлектронная разведка ГУР

Важной составляющей выполнения разведывательных задач является возможность осуществления ГУР МО Украины задач ведения радиоэлектронной разведки (далее — РЭР).

На сегодняшний день в подчинении ГУР МО Украины есть три региональных центра радиоэлектронной разведки, а также радиоэлектронная разведка ВВС и ВМС Украины.

Центры предназначены для ведения радиоэлектронной разведки стратегического уровня. Добывание разведывательных сведений противника путем перехвата и анализа излучения его радиоэлектронных средств с применением специальных технических устройств позволяет специалистам ГУР МО Украины в реальном времени отслеживать деятельность частей и подразделений противника, а также выявлять места их развертывания и обеспечивает возможность их точного огневого поражения.

Беспилотные надводные аппараты

ГУР МО Украины использует беспилотные надводные аппараты для атак на российские корабли и береговые сооружения. В частности, к таким беспилотным аппаратам относится Magura.

Так, 14 февраля 2024 года украинские войска уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море близ Алупки в аннексированном Крыму.



14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России... Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами “Magura V5” у берегов временно Крыма недалеко от города Алупка, — сказано в сообщении. Поделиться

Оборона Авдеевки

Оборона Авдеевки

Бойцы ГУР МО Украины в составе Сил безопасности и обороны в течение недели обороняли последний путь из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.

В рамках приказа о скоординированном уходе основных сил, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВС Украины обеспечивали эвакуационный коридор.

Оборона Авдеевки

ГУР работает

События российско-украинской войны ясно продемонстрировали, какую роль играет военная разведка Украины для обеспечения национальных интересов нашего государства. Она не афиширует свои достижения, а все ее достижения и результаты деятельности наши потомки смогут узнать через десятилетия из тех документов, которые станут доступными по истечении срока давности и снятия грифа секретности.

В условиях асимметричной войны с противником, значительно превышающим по численности и количеству вооружения и военной техники, военная разведка выполняет много дополнительных задач, от которых зависит успех на поле боя.

В Украине, как и всех демократических странах, существует система парламентского контроля за деятельностью разведки, поэтому разведка действует в рамках национального законодательства и международного права, что, безусловно, ограничивает ее возможности.

Ряд операций ГУР МО Украины по оценкам ведущих мировых военных аналитиков были реализованы специальными подразделениями разведки на грани физических и реальных возможностей.