Працює ГУР. Найяскравіші спецоперації за 2 роки повномасштабної війни

Ці дії дозволяють Україні прогнозувати дії противника та ефективно реагувати на загрози.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України відіграє ключову роль у забезпеченні обороноздатності країни. Завдяки широкому спектру спроможностей, ГУР МО України виконують ряд критично важливих завдань, які включають збір розвідданих, проведення спеціальних операцій, аналіз військово-політичної ситуації, та інше.

Російсько-українська війна, яка триває вже не перший рік, є яскравим прикладом того, наскільки вирішальну роль відіграє високоефективна розвідка у протистоянні агресору.

ГУР МО України має багато значущих досягнень. Однією з ключових успішних стратегій є вогневе ураження важливих стратегічних військових об'єктів та енергетичної інфраструктури на території супротивника. Такі дії не лише демонструють високу ефективність та професіоналізм української воєнної розвідки, але й значно підривають потенціал ворога.

Крім відомих успіхів, є безліч прихованих перемог ГУР МО України, які відбулися як у безпосередній близькості до кордону, так і на великій відстані від лінії фронту. Ці таємні операції, деталі яких залишаються невідомими широкому загалу до закінчення війни, свідчать про глибокий стратегічний підхід та здатність української розвідки ефективно діяти в різноманітних умовах.

Аналізуючи ефективність цих операцій порівняно з традиційною окопною війною, можна зробити висновок про стратегічну зміну в напрямку діяльності української армії. Ця зміна стратегії спрямована на максимальне використання переваг української сторони та створення умов для перемоги над окупантами.

Деякі з успішних операцій, проведених ГУР МО України, вже стали відомі широкому загалу. Ці операції викликали широкий резонанс та засвідчили високий рівень майстерності та відданості українських розвідників. Виконуючи складні завдання за ворожими лініями, вони демонструють непереможність духу та готовність боротися за свободу та незалежність України.

Оборона Гостомельського летовища

Гостомельський аеропорт

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР МО України зустрів ворога на летовищі в Гостомелі, де не дав створити плацдарм для захоплення Києва. У Гостомелі росіяни хотіли висадити десант та захопити аеродром "Антонов". Його окупанти планували використовувати для швидкого перекидання авіацією техніки та живої сили, щоб надалі окупувати Київ. Тоді за даними ГУР, у боях за Гостомельський аеропорт РФ втратила близько 200 елітних фахівців із захоплення летовищ.

Підрозділи ГУР МО України брали участь у штурмі та зачистці окупованих населених пунктів, активних боях за Київську область, проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні дії.

Рейди ГУР на “Азовсталь”

У березні 2022 року ГУР МО України брало участь у вертолітних рейдах на “Азовсталь”, усього було 7 рейсів, у яких задіяли 16 вертольотів Мі-8 армійської авіації, здійснили евакуацію 64 поранених та десантування на підкріплення 72 добровольців і 30 тон вантажу.

Стрічка "Авіапрорив на Азовсталь. Небо" з документальної трилогії Артема Шевченка «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі» розкриває невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі. 7 бойових вильотів до міста Марії: кожен — як останній.

Харківський контрнаступ

У харківському контрнаступі велику роль зіграв підрозділ ГУР МО України “Кракен”, який в період з березня по кінець вересня 2022 року брав участь у звільненні близько 25 населених пунктів Харківщини, та одного в Луганській області, у січні 2023 року полк брав участь у боях за Соледар, а в березні 2023 року — за Бахмут.

Звільнення Зміїного

7 липня 2022 року бійці ГУР МО України разом з 73 МЦСО, 801 ОППЗ та інженерами 59 бригади висадилися за допомогою катерів на острів Зміїний та встановили на ньому державний прапор.

Більше ви можете дізнатися з документального циклу Артема Шевченка “Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі” присвячена деокупації стратегічно важливого для безпеки у Чорному морі острова Зміїний

Звільнення заручників на Херсонщині

Бійці ГУР МО під час операції зі звільнення полонених на Херсонщині. Липень 2022. Україна. Кадр з відео від ГУР МО

У липні 2022 року була проведена операція зі звільнення п’ятьох заручників на Херсонщині, тоді бійці ГУР МО України проникли в тил противника, визволили заручників і повернулися назад.

Серед звільнених заручників — військовослужбовець Збройних Сил України, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один із них мав серйозне бойове поранення.

У відеоматеріалі можна спостерігати, як бійці готуються до операції, просуваються по лісопосадці і ліквідують декілька противників. Було здійснено напад на таємне місце утримання, де росіяни тримали в полоні та як заручників наших людей. Окупанти були знешкоджені. Наші люди звільнені. Далі вони проводять перевірку документів, забирають докази та успішно відступають з захопленої території.

Форсування Дніпра

У ніч з 23 на 24 січня 2023 року бійці ГУР МО України провели розвідувальний рейд з форсуванням ріки Дніпро у районі Нової Каховки. За допомогою місцевих партизанів і технічних засобів бійці виявили передовий пункт управління. Розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, у якому був ворожий командний пункт.

Сприйнявши висадку за спробу прориву лінії оборони, російські окупанти одразу залучили бойові резерви: підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. Під час бою було знищено 12 окупантів, БТР 82А та захоплено полоненого. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

Розвідувальний рейд ГУР з форсуванням ріки Дніпро у районі Нової Каховки

Операції ГУР за кордоном

Українські розвідники та громадяни України, яких ГУР врятували з полону у Сирії. Березень 2023, Україна.

Окрім таких “гучних” операцій ГУР МО України постійно виконує інші, але не менш важливі розвідувальні, диверсійні та бойові завдання, про яких в ЗМІ інформації нема. Також навіть під час війни ГУР МО України продовжує допомагати громадянам України закордоном.

Так, 17 березня 2023 року ГУР МО України оголосило про визволення з сирійського полону 8 громадян України, шестеро з яких діти, а 26 квітня повідомило про евакуацію зі столиці Судану 138 людей, 87 з яких — громадяни України.

За сприяння у виконанні операції та допомозі українцям у Сирії, ГУР висловили вдячність громадянину України Шакеру Фархану Алі.

Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі.

Визволення полонених

ГУР МО України активно залучається до переговорних процесів та забезпеченню обміну військовополоненими.

Загалом від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну за сприяння ГУР з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць України.

Спецоперація “Синиця”

9 серпня 2023 року представники ГУР МО України вдало провели операцію “Синиця” щодо перегону російського військово-транспортного вертольоту Мі-8АМТШ на територію України.

“Це справді надважлива та надскладна операція, яка має принципове значення для сил безпеки та оборони, а також матиме довготривалі наслідки для держави-агресора, для її морально-психологічного стану, а також для його сектора безпеки та оборони. Адже внаслідок операції вдалося отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію та багато інших деталей, які нам допоможуть захищати наше небо та знищувати ворога” Андрій Юсов Представник ГУР

Як зазначив Юсов, ця операція вимагала складної та комплексної роботи, виконаної спільно з Національною поліцією та Збройними Силами України, на яку було витрачено кілька місяців. За його словами, українські спецслужби ретельно перевірили 28-річного російського пілота Максима Кузьмінова з 319-го окремого вертолітного полку армійської авіації РФ, військової частини 13984, який здійснив переліт російського бойового гелікоптера Мі-8 разом з усім екіпажем до України. Пункт постійної дислокації полку знаходиться у Приморському краї РФ.

Унікальну історію спецоперації воєнної розвідки "Синиця" та історії восьми збитих російських льотчиків можна переглянути у фільмі “Збиті льотчики Росії”, який входить до циклу "Воєнна розвідка України", створений Артемом Шевченко спільно з ГУР МО України за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Знищення Су-34 у Челябінську

Знищення Су-34 у Челябінську

В ніч на 4 січня 2024 року у російському Челябінську на аеродромі “Шаґол” згорів тактичний бомбардувальник Су-34 (вартість — 50 млн дол). Це була спецоперація ГУР МО України. Челябінськ знаходиться більш ніж 2 тис км від лінії фронту.

Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Тоді у ГУР додали, що причини займання літака уточнюються.

Давайте зійдемося на версії, що якісь добрі люди вирішили привітати Буданова з днем народження таким чином. Андрій Юсов Представник ГУР

Також, безпілотники ГУР МО України систематично наносять удари по паливно-енергетичним об’єктам на території Росії, внаслідок яких руйнуються заводи по виробництву та резервуари для зберігання пального.

Кібероперації ГУР

Кібероперації ГУР

Також, фахівці ГУР МО України систематично успішно проводять кібероперації проти російських окупантів. Так, тільки на початку 2024 року було проведено не менше трьох масштабних кібератак, в тому числі:

27 січня 2024 року кіберфахівці ГУР МО України знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії “IPL Consulting”, яка допомагала у впровадженні інформаційних систем у російській промисловості, а також надавала послуги установам, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах оборонно-промислового комплексу РФ.



Вказана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу. В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, завдані збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на «оборонку» держави-агресорки — йшлося у повідомленні ГУР. Поширити

30 січня 2024 року внаслідок кібератаки ГУР МО України “ліг” сервер міністерства оборони держави-агресорки, який використовувався для спецзв’язку. Внаслідок кібератаки був припинений обмін інформацією між підрозділами ЗС РФ, що розгорнути у Москві. При цьому, слід зазначити, що програмне забезпечення на атакованому сервері було сертифіковане ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

8 лютого 2024 року внаслідок кібератаки ГУР МО України було зірвано роботу програми, яку росіяни використовували для так званого “перепрошивання” та керування безпілотниками марки “DJI”. Програма дозволяла операторам дронів налаштовувати пульти управління, перехоплювати відео, передавати картинку на командний пункт та керувати дроном безпосередньо з комп’ютера. Також через веб-сервери програма забезпечувала функціонування системи “свій-чужий”, яка визначала, чи належить дрон ЗС РФ.

Окремо слід зазначити, як завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти, ГУР МО України на початку січня 2024 року отримало понад 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства “Спеціальний технологічний центр”, вартість яких складає понад 1,5 мільярди доларів США та містить документацію на 194 номенклатурні одиниці озброєння та військової техніки.

На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ у війні проти України. Зокрема, на “Спеціальному технологічному центрі” виготовляють БПЛА “Орлан” різних модифікацій, а також ціла низка засобів радіоелектронної боротьби й розвідки та інша військова продукція.

Невідомі противники путінського режиму

У січні 2024 року у трьох областях Росії представники руху опору спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах і паралізували рух поїздів.

У Росії невідомі підпалили релейні шафи на залізниці. Кадр з відео

"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області", — йдеться у повідомленні ГУР. Поширити

У результаті рух на цих залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.

Так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України!

“14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot, ураження зазнали четверо окупантів"

За даними ГУР, в автомобілі перебували четверо окупантів. "Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобилися не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється", — розповіли у відомстві.

Радіоелектронна розвідка ГУР

Радіоелектронна розвідка ГУР

Важливою складовою щодо виконання розвідувальних завдань є можливість здійснення ГУР МО України завдань ведення радіоелектронної розвідки (далі — РЕР).

На сьогодні, у підпорядкуванні ГУР МО України є три регіональні центри радіолектронної розвідки, а також, радіоелектронна розвідка ВПС та ВМС України.

Центри призначені для ведення радіоелектронної розвідки стратегічного рівня. Добування розвідувальних відомостей про противника шляхом перехоплення і аналізу випромінювання його радіоелектронних засобів з застосуванням спеціальних технічних пристроїв дозволяє фахівцям ГУР МО України в реальному масштабі часу відслідковувати діяльність частин та підрозділів противника, а також виявляти місця їх розгортання та забезпечує можливість їх точного вогневого ураження.

Безпілотні надводні апарати

ГУР МО України використовує безпілотні надводні апарати для атак на російські кораблі та берегові споруди. Зокрема, до таких безпілотних апаратів належить “Magura”.

Так, 14 лютого 2024 року українські війська знищили російський великий десантний корабель “Цезар Куніков” у Чорному морі поблизу Алупки в анексованому Криму.



"14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії... Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", — йдеться у повідомленні. Поширити

Оборона Авдіївки

Оборона Авдіївки

Спецпризначенці ГУР МО України у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян.

У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗС України забезпечували евакуаційний коридор.

Оборона Авдіївки

ГУР працює

Події російсько-української війни чітко продемонстрували, яку роль відіграє воєнна розвідка України для забезпечення національних інтересів нашої держави. Вона не афішує свої здобутки, а про всі її досягнення та результати діяльності наші нащадки зможуть дізнатися через десятиліття з тих документів, які стануть доступними після закінчення строку давності та зняття грифу секретності.

В умовах асиметричної війни з противником, який значно перевищує за чисельністю та кількістю озброєння і воєнної техніки, воєнна розвідка виконує багато додаткових завдань, від яких залежить успіх на полі бою.

В Україні, як і всіх демократичних країнах, існує система парламентського контролю за діяльністю розвідки, тому розвідка діє в межах національного законодавства і міжнародного права, що безумовно, обмежує її спроможності.

Ряд операцій ГУР МО України за оцінками провідних світових воєнних аналітиків, були реалізовані спеціальними підрозділами розвідки на межі фізичних і реальних можливостей.