Борис Джонсон приїхав до Києва й звернувся до всіх українців
Категорія
Політика
Дата публікації

Борис Джонсон приїхав до Києва й звернувся до всіх українців

Борис Джонсон
Джерело:  online.ua

24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, експрем’єр Британії Борис Джонсон приїхав до Києва, щоб вкотре підтримати український народ.

Борис Джонсон знову у Києві. Перші подробиці

Як відомо, саме Борис Джонсон був прем’єром Великої Британії на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022.

Навіть після своєї відставки з посади він назвав надання життєво важливої підтримки Києву одним із досягнень на посаді голови уряду.

Також Джонсон закликав продовжувати підтримку України.

Для мене честь бути тут, в Україні, у цю похмуру другу річницю… Не маю сумнівів, що українці з їхньою незламною хоробрістю переможуть і виженуть війська Путіна – за умови, якщо ми надамо їм необхідну військову, політичну та економічну підтримку.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Колишній прем’єр Великої Британії

Не можна також не згадати про те, що навесні 2022 року він був одним з перших світових лідерів, які приїхали до Києва.

Взимку 2023 року Джонсон їздив у деокуповані міста на півночі Київщини.

Він багато разів наполягав на тому, щоб Захід пришвидшив свою допомогу для Києва, а також закликав НАТО дати чіткий сигнал про готовність прийняти Україну.

Прем’єри Канади, Італії та Бельгії також приїхали до Києва

24 лютого до української столиці також прибули прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні вирішили підтримати український народ особистим візитом.

Як повідомляє пресслужба уряду Італії, 24 лютого Мелоні має намір з Києва запустити відеозустріч лідерів G7, де Італія зараз є головуючою країною.

За попередніми даними, український лідер Володимир Зеленський також буде брати у ній участь.

Більше по темі

Категорія
Статті
Дата публікації
Додати до обраного
Працює ГУР. Найяскравіші спецоперації за 2 роки повномасштабної війни
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Британія надасть Україні боєприпаси на понад 300 млн дол
Уряд Великої Британії
Британія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський виступив з заявою у другу річницю повномасштабної війни
Олександр Сирський
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?