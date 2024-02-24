Борис Джонсон приїхав до Києва й звернувся до всіх українців

24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, експрем’єр Британії Борис Джонсон приїхав до Києва, щоб вкотре підтримати український народ.
Борис Джонсон знову у Києві. Перші подробиці
Як відомо, саме Борис Джонсон був прем’єром Великої Британії на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022.
Навіть після своєї відставки з посади він назвав надання життєво важливої підтримки Києву одним із досягнень на посаді голови уряду.
Також Джонсон закликав продовжувати підтримку України.
Не можна також не згадати про те, що навесні 2022 року він був одним з перших світових лідерів, які приїхали до Києва.
Взимку 2023 року Джонсон їздив у деокуповані міста на півночі Київщини.
Він багато разів наполягав на тому, щоб Захід пришвидшив свою допомогу для Києва, а також закликав НАТО дати чіткий сигнал про готовність прийняти Україну.
Прем’єри Канади, Італії та Бельгії також приїхали до Києва
24 лютого до української столиці також прибули прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.
Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні вирішили підтримати український народ особистим візитом.
Як повідомляє пресслужба уряду Італії, 24 лютого Мелоні має намір з Києва запустити відеозустріч лідерів G7, де Італія зараз є головуючою країною.
За попередніми даними, український лідер Володимир Зеленський також буде брати у ній участь.
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