В течение двух лет полномасштабной российско-украинской войны Главное управление разведки Минобороны Украины провело немало успешных спецопераций. Глава ГУР Кирилл Буданов подробнее рассказал, как ему и его команде удалось добиться таких результатов.
В чем секрет успеха ГУР
По словам Кирилла Буданова, после полномасштабного вторжения РФ Главное управление разведки Украины существенно увеличило свой штат.
Как отмечает шеф украинской разведки, на фоне роста масштабов полученной информации, его команда укрепила аналитическое направление и внедрила основанные на искусственном интеллекте новые сервисы для технической обработки данных.
Кроме того, ГУР широко использует возможности, предоставляемые разведывательными ведомствами стран-партнеров.
Также ГУР продолжает активно помогать партизанским группировкам, действующим на территории страны-агрессоры.
Однако, что важно понимать, это не такое массовое явление, как иногда кажется.
Какова роль агентуры в войне с Россией
Кирилл Буданов обращает внимание на то, что во время войны именно на агентуру возложена задача не только получать важные данные, но и осуществлять специальные активные мероприятия.
Глава ГУР подтвердил, что именно благодаря агентурной разведке, Украина смогла заранее получить данные о нападении России 24 февраля 2022 года.
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