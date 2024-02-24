В течение двух лет полномасштабной российско-украинской войны Главное управление разведки Минобороны Украины провело немало успешных спецопераций. Глава ГУР Кирилл Буданов подробнее рассказал, как ему и его команде удалось добиться таких результатов.

В чем секрет успеха ГУР

По словам Кирилла Буданова, после полномасштабного вторжения РФ Главное управление разведки Украины существенно увеличило свой штат.

Максимальному увеличению подлежали боевые, оперативно-боевые подразделения и техническая разведка. Значительно усилили направление киберразведки. Кирилл Буданов Глава ГУР МО Украины

Как отмечает шеф украинской разведки, на фоне роста масштабов полученной информации, его команда укрепила аналитическое направление и внедрила основанные на искусственном интеллекте новые сервисы для технической обработки данных.

Кроме того, ГУР широко использует возможности, предоставляемые разведывательными ведомствами стран-партнеров.

Например, для нас критически важна информация о запусках ракет из рубежей, которые мы не можем охватить нашими средствами радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Эта помощь неоценима для нас, - заявил Кирилл Буданов. Поделиться

Также ГУР продолжает активно помогать партизанским группировкам, действующим на территории страны-агрессоры.

Однако, что важно понимать, это не такое массовое явление, как иногда кажется.

Какова роль агентуры в войне с Россией

Кирилл Буданов обращает внимание на то, что во время войны именно на агентуру возложена задача не только получать важные данные, но и осуществлять специальные активные мероприятия.

Глава ГУР подтвердил, что именно благодаря агентурной разведке, Украина смогла заранее получить данные о нападении России 24 февраля 2022 года.