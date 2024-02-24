СБУ и ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат РФ – видео

Украинские спецслужбы в ночь на 24 февраля атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Это один из самых крупных подобных заводов России, работающий на армию РФ.

Что известно об атаке Новолипецкого металлургического комбината

Как отмечают источники, это один из самых крупных металлургических комбинатов РФ. Он работает на военно-промышленном комплексе и выполняет большое количество государственных заказов.

Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины это законная цель.

После мощных взрывов в Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода.

Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

Отмечается, что владельцем пораженного комбината является приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России.

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Россияне заявили об атаке дронов 24 февраля

Минобороны России заявило ночью против 24 февраля о сбитии якобы украинских беспилотников над территорией Курской, Липецкой и Тульской областей РФ.

24 февраля около 00.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Поделиться

Российское ведомство сообщило, что их дежурные средства ПВО якобы сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Тульской областей.