СБУ та ГУР атакували Новолипецький металургійний комбінат РФ — відео

Українські спецслужби в ніч на 24 лютого атакували Новолипецький металургійний комбінат. Це один з найбільших подібних заводів Росії, який працює на армію РФ.

Що відомо про атаку Новолипецького металургійного комбінату

Як зазначають джерела, це один із найбільших металургійних комбінатів РФ. Він працює на військово-промисловий комплекс і виконує велику кількість державних замовлень.

Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України — це законна ціль.

Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

Зазначається, що власником ураженого комбінату є наближений до російського диктатора Володимира Путіна олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей Росії.

За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Росіяни заявили про атаку дронів 24 лютого

Міноборони Росії заявило вночі проти 24 лютого про збиття нібито українських безпілотників над територією Курської, Липецької і Тульської областей РФ.

24 лютого близько 00.15 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, — повідомили в Міноборони РФ. Поширити

Російське відомство повідомило, що їхні чергові засоби ППО нібито збили два українських безпілотних літальних апарати над територіями Курської та Тульської областей.