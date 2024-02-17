Росію масово атакували понад 30 дронів. У Іжевську масштабна пожежа

Міноборони Росії заявило, що регіони РФ атакували 33 українських безпілотники. У кількох областях нібито працювало ППО.

Що відомо про атаку дронів у РФ

У російському відомстві зазначили, що черговими засобами ППО дрони перехоплено і знищено над територіями таких областей: Бєлгородської — 4 БпЛА, Воронезької — 4 БпЛА, Курської — 1 БпЛА, Брянської — 18 БпЛА і Калузької — 6 БпЛА.

Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 33 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні. Поширити

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито ППО збила 2 безпілотники

У Губкінському міському окрузі спрацювала наша система ППО — збито 2 БПЛА літакового типу в районі села Вісла Дубрава. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає, — повідомив Гладков. Поширити

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив про семеро нібито збитих безпілотників.

Сьогодні вночі на території Людинівського району засобами ППО збито 4 БПЛА. Вранці на території Людинівського району було знищено ще один БПЛА. Два БПЛА було знищено на території Козельського району. За інформацією робочих на місці оперативних груп, постраждалих та руйнування інфраструктури немає, — повідомив Шапша.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про п'ять нібито знищених безпілотників.

П'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над Погарським, Клінцовським та Брянським районами силами ППО Міністерства оборони РФ, — повідомив Богомаз. Поширити

За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, сили ППО нібито збили два безпілотники на підльоті до міста.

Дежурними засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено два БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі уточнюється. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає, — повідомив Гусєв.

Окрім цього у російському Іжевську вночі сталася велика пожежа на промисловому об'єкті, де торік почали випускати безпілотники.

Площа пожежі сягнула 3 500 м², вранці її локалізували.

Всього у ліквідації загоряння задіяно понад 70 осіб та 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Що відомо про пожежі в РФ

Атаки дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, у січні безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі.

Перед цим дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого виникла потужна пожежа.

Також дрони СБУ точно відпрацювали за нафтовим терміналом "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і до військ РФ.

Додамо, днями в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", яка займається повним обслуговуванням однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.