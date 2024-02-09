Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео

У Краснодарському краї горить нафтопереробний завод. Мешканці перед займанням чули звуки вибухів.
Що відомо про пожежу в нафтопереробному заводі в РФ
За словами рятувальників, пожежа сталася приблизно о 2-й годині ночі.
Наразі пожежа загашена. Постраждалих внаслідок пожежі немає.
До 3 години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події, — повідомили рятувальники.
Росіяни заявили про масовану атаку дронів
Російське міноборони заявило, що вночі 9 лютого нібито перехопило і знищило 19 українських безпілотників у 4 регіонах РФ і над Чорним морем.
Повідомляється, що БпЛА нібито знищили над територіями Курської (2), Брянської (5) і Орловської (4) областей, Краснодарського краю (2) і Чорного моря (6).
За словами губернатора Орловської області, в цьому регіоні безпілотники нібито атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу, але їх нібито знищили.
Кличков заявив, що постраждалих немає, але водночас додав, що "з метою забезпечення безпеки правоохоронці проводять необхідні заходи".
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