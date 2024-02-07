Ракета влучила у завод на Бєлгородщині — відео

7 лютого на території Бєлгородської області РФ сталася нова “бавовна” — спалахнув один з місцевих заводів.

На Бєлгородщині вирує пожежа. Що відомо

Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, о 15:28 в регіоні оголосили повітряну тривогу через нібито ракетну небезпеку.

Ворожа ППО намагалася відбити атаку, однак безуспішно.

Повідомляється, що був зафіксований “прильот” по вулиці Комунальна безпосередньо у Бєлгороді.

Згодом стало відомо, що ракета влучила у котельню заводу “ЖБК-1”, а також в цех металовиробів.

Після цього там спалахнула пожежа, які наразі намагаються загасити.

Касетний боєприпас потрапив у фуру на вулиці Робоча у Бєлгороді. Скільки людей постраждали під час обстрілу — поки що невідомо. До місця події з'їжджаються екстрені служби, — пише один з російських Телеграм-каналів. Поширити

Близько 15:53 з’явилася інформація про те, що в Шебекіно також оголосили повітряну тривогу.

Глава ГРУ анонсував збільшення кількості атак на інфраструктуру РФ

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, атаки українських безпілотників на російську інфраструктуру незабаром справді можуть зрости.

Однак глава ГУР досі не підтверджує та не спростовує причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".

Гіпотетично, існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури й об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації. Кирило Буданов Глава ГУР МО України

Він також наголосив, що вкрай важливим є той факт, що російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину (війни — ред.)".