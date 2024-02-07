Ракета влучила у завод на Бєлгородщині — відео

7 лютого на території Бєлгородської області РФ сталася нова “бавовна” — спалахнув один з місцевих заводів.
На Бєлгородщині вирує пожежа. Що відомо
Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, о 15:28 в регіоні оголосили повітряну тривогу через нібито ракетну небезпеку.
Ворожа ППО намагалася відбити атаку, однак безуспішно.
Повідомляється, що був зафіксований “прильот” по вулиці Комунальна безпосередньо у Бєлгороді.
Згодом стало відомо, що ракета влучила у котельню заводу “ЖБК-1”, а також в цех металовиробів.
Після цього там спалахнула пожежа, які наразі намагаються загасити.
Близько 15:53 з’явилася інформація про те, що в Шебекіно також оголосили повітряну тривогу.
Глава ГРУ анонсував збільшення кількості атак на інфраструктуру РФ
За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, атаки українських безпілотників на російську інфраструктуру незабаром справді можуть зрости.
Однак глава ГУР досі не підтверджує та не спростовує причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".
Він також наголосив, що вкрай важливим є той факт, що російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину (війни — ред.)".
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-