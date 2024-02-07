Ракета попала в завод на Белгородщине — видео

7 февраля на территории Белгородской области РФ произошла новая "бавовна" — горит один из местных заводов.

В Белгородской области новый пожар. Что известно

Согласно данным местных телеграмм-каналов, в 15:28 в регионе объявили воздушную тревогу из-за якобы ракетной опасности.

Враждебная ПВО пыталась отбить атаку, однако безуспешно.

Сообщается, что был зафиксирован прилет по улице Коммунальная непосредственно в Белгороде.

Впоследствии стало известно, что ракета попала в котельную завода ЖБК-1, а также в один из цехов.

После этого там вспыхнул пожар, который сейчас пытаются потушить.

Кассетный боеприпас попал в фуру на улице Рабочая в Белгороде. Сколько человек пострадали при обстреле — пока неизвестно. К месту происшествия съезжаются экстренные службы, – пишет один из российских телеграмм-каналов. Поделиться

Около 15.53 появилась информация о том, что в Шебекино также объявили воздушную тревогу.

Глава ГРУ анонсировал увеличение количества атак на инфраструктуру РФ

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, атаки украинских беспилотников на российскую инфраструктуру вскоре действительно могут возрасти.

Однако глава ГУР до сих пор не подтверждает и не опровергающую причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".

Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации. Кирилл Буданов Глава ГУР МО Украины

Он также подчеркнул, что крайне важен тот факт, что российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину (войны — ред.)".