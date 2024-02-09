Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ – видео

В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод. Жители перед воспламенением слышали звуки взрывов.
Что известно о пожаре в нефтеперерабатывающем заводе в РФ
По словам спасателей, пожар произошел примерно в 2 часа ночи.
Пожар потушен. Пострадавших в результате пожара нет.
К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия, сообщили спасатели.
Россияне заявили о массированной атаке дронов
Российские минобороны заявили, что ночью 9 февраля якобы перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников в 4 регионах РФ и над Черным морем.
Сообщается, что БПЛА якобы уничтожили над территориями Курской (2), Брянской (5) и Орловской (4) областей, Краснодарского края (2) и Черного моря (6).
По словам губернатора Орловской области, в этом регионе беспилотники якобы атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, но якобы были уничтожены.
Кличков заявил, что пострадавших нет, но в то же время добавил, что "в целях обеспечения безопасности правоохранители проводят необходимые мероприятия".
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