Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ – видео
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Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ – видео

Пожар
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Источник:  online.ua

В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод. Жители перед воспламенением слышали звуки взрывов.

Что известно о пожаре в нефтеперерабатывающем заводе в РФ

По словам спасателей, пожар произошел примерно в 2 часа ночи.

По информации ЕГДС Северского района, около 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ, сообщает оперштаб региона.

Пожар потушен. Пострадавших в результате пожара нет.

К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия, сообщили спасатели.

Россияне заявили о массированной атаке дронов

Российские минобороны заявили, что ночью 9 февраля якобы перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников в 4 регионах РФ и над Черным морем.

Сообщается, что БПЛА якобы уничтожили над территориями Курской (2), Брянской (5) и Орловской (4) областей, Краснодарского края (2) и Черного моря (6).

По словам губернатора Орловской области, в этом регионе беспилотники якобы атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, но якобы были уничтожены.

Кличков заявил, что пострадавших нет, но в то же время добавил, что "в целях обеспечения безопасности правоохранители проводят необходимые мероприятия".

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