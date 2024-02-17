Россию массово атаковали более 30 дронов. В Ижевске масштабный пожар

Минобороны России заявило, что регионы РФ атаковали 33 украинских беспилотника. В нескольких областях якобы работало ПВО.

Что известно об атаке дронов в РФ

В российском ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО дроны перехвачены и уничтожены над территориями таких областей: Белгородской — 4 БпЛА, Воронежской — 4 БпЛА, Курской — 1 БпЛА, Брянской — 18 БпЛА и Калужской — 6 БпЛА.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 33 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении. Поделиться

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что якобы ПВО сбила 2 беспилотника

В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Висла Дубрава. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на Земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил Гладков. Поделиться

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи якобы сбитых беспилотниках.

Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбито 4 БПЛА. Утром на территории Человеневского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации рабочих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — сообщил Шапша.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о пяти якобы уничтоженных беспилотниках.

Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО Министерства обороны РФ, — сообщил Богомаз. Поделиться

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО якобы сбили два беспилотника на подлете в город.

Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил Гусев.

Кроме этого, в российском Ижевске ночью произошел большой пожар на промышленном объекте, где в прошлом году начали выпускать беспилотники.

Площадь пожара достигла 3500 м², утром ее локализовали.

Всего в ликвидации возгорания задействовано более 70 человек и 33 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Что известно о пожарах в РФ

Атаки дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, в январе беспилотник атаковал один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Перед этим дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего возник мощный пожар.

Также дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и в войска РФ.

Добавим, на днях в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", занимающийся полным обслуживанием одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.