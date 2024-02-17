Россию массово атаковали более 30 дронов. В Ижевске масштабный пожар

Минобороны России заявило, что регионы РФ атаковали 33 украинских беспилотника. В нескольких областях якобы работало ПВО.
Что известно об атаке дронов в РФ
В российском ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО дроны перехвачены и уничтожены над территориями таких областей: Белгородской — 4 БпЛА, Воронежской — 4 БпЛА, Курской — 1 БпЛА, Брянской — 18 БпЛА и Калужской — 6 БпЛА.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что якобы ПВО сбила 2 беспилотника
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи якобы сбитых беспилотниках.
Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбито 4 БПЛА. Утром на территории Человеневского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации рабочих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — сообщил Шапша.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о пяти якобы уничтоженных беспилотниках.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО якобы сбили два беспилотника на подлете в город.
Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил Гусев.
Кроме этого, в российском Ижевске ночью произошел большой пожар на промышленном объекте, где в прошлом году начали выпускать беспилотники.
Площадь пожара достигла 3500 м², утром ее локализовали.
Всего в ликвидации возгорания задействовано более 70 человек и 33 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Что известно о пожарах в РФ
Атаки дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, в январе беспилотник атаковал один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.
Перед этим дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего возник мощный пожар.
Также дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и в войска РФ.
Добавим, на днях в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", занимающийся полным обслуживанием одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-