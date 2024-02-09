Дроны СБУ атаковали два НПЗ в Краснодарском крае РФ – источники

Беспилотники СБУ атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Речь идет об Ильском и Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

Что известно об атаке дронами СБУ по НПЗ в России

По данным источников, на Ильском НПЗ произошел большой пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн. тонн в год. Без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд.

Цена такой установки составляет около 50 млн. долларов.

По Афипскому заводу беспилотники также метко отработали, но последствия уточняются.

Оба объекта находятся на отставной около 20 км друг от друга. Как пишут местные паблики, россияне даже были вынуждены поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.

Такие заводы вполне законны цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ. Потому что Россия — это Голиаф, стоящий на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это дальше, пока Голиаф не упадет, — отмечает Liga.net Поделиться

Россияне заявили о массированной атаке дронов

Российские минобороны заявили, что ночью 9 февраля якобы перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников в 4 регионах РФ и над Черным морем.

Сообщается, что БПЛА якобы уничтожили над территориями Курской (2), Брянской (5) и Орловской (4) областей, Краснодарского края (2) и Черного моря (6).

По словам губернатора Орловской области, в этом регионе беспилотники якобы атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, но якобы были уничтожены.