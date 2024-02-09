Дрони СБУ атакували два НПЗ у Краснодарському краї РФ — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони СБУ атакували два НПЗ у Краснодарському краї РФ — джерела

Атака
Джерело:  Liga.net

Безпілотники СБУ атакували відразу два нафтопереробні заводи у Росії. Йдеться про Ільський та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

Що відомо про атаку дронами СБУ по НПЗ у Росії

За даними джерел, на Ільському НПЗ сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб.

Ціна такої установки становить близько 50 млн доларів.

По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

Обидва об’єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

Такі заводи — цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки РФ. Бо Росія — це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде, — зазначає Liga.net

Росіяни заявили про масовану атаку дронів

Російське міноборони заявило, що вночі 9 лютого нібито перехопило і знищило 19 українських безпілотників у 4 регіонах РФ і над Чорним морем.

Повідомляється, що БпЛА нібито знищили над територіями Курської (2), Брянської (5) і Орловської (4) областей, Краснодарського краю (2) і Чорного моря (6).

За словами губернатора Орловської області, в цьому регіоні безпілотники нібито атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу, але їх нібито знищили.

Кличков заявив, що постраждалих немає, але водночас додав, що "з метою забезпечення безпеки правоохоронці проводять необхідні заходи".

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ влаштувала атаку дронів на НПЗ у Волгограді — відео
СБУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Атака СБУ на НПЗ у Туапсе масштабно обвалила нафтопереробку Роснєфті
Атака СБУ на НПЗ у Туапсе
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео
Завод

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?