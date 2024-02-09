Дрони СБУ атакували два НПЗ у Краснодарському краї РФ — джерела

Безпілотники СБУ атакували відразу два нафтопереробні заводи у Росії. Йдеться про Ільський та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

Що відомо про атаку дронами СБУ по НПЗ у Росії

За даними джерел, на Ільському НПЗ сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб.

Ціна такої установки становить близько 50 млн доларів.

По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

Обидва об’єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

Такі заводи — цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки РФ. Бо Росія — це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде, — зазначає Liga.net Поширити

Росіяни заявили про масовану атаку дронів

Російське міноборони заявило, що вночі 9 лютого нібито перехопило і знищило 19 українських безпілотників у 4 регіонах РФ і над Чорним морем.

Повідомляється, що БпЛА нібито знищили над територіями Курської (2), Брянської (5) і Орловської (4) областей, Краснодарського краю (2) і Чорного моря (6).

За словами губернатора Орловської області, в цьому регіоні безпілотники нібито атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу, але їх нібито знищили.