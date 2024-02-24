Протягом двох років повномасштабної російсько-української війни Головне управління розвідки Міноборони України провело чимало успішних спецоперацій. Глава ГУР Кирило Буданов детальніше розповів, як йому та його команді вдалося досягти таких результатів.

У чому полягає секрет успіху ГУР

За словами Кирила Буданова, після повномасштабного вторгнення РФ Головне управління розвідки України суттєво збільшило свій штат.

Максимальному збільшенню підлягали бойові, оперативно-бойові підрозділи та технічна розвідка. Значно підсилили напрямок кіберрозвідки Кирило Буданов Глава ГУР МО України

Як зазначає шеф української розвідки, на тлі зростання масштабів здобутої інформації його команда зміцнила аналітичний напрямок та впровадила засновані на штучному інтелекті нові сервіси для технічної обробки даних.

Окрім того, ГУР широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів.

Наприклад, для нас критично важливою часто є інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Ця допомога є неоціненною для нас, - заявив Кирило Буданов. Поширити

Також ГУР продовжує активно допомагати партизанським угрупованням, які діють на території країни-агресорки.

Однак, що важливо розуміти, це не таке масове явище, як інколи здається.

Яка роль агентури у війни з Росією

Кирило Буданов звертає увагу на те, що під час війни саме на агентуру покладено завдання не лише здобувати важливі дані, а й здійснювати спеціальні активні заходи.

Глава ГУР підтвердив, що саме завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року.