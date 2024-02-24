ГУР розкрило деталі збиття російського літака А-50У — перехоплення розмови

ГУР розповіло подробиці збиття А-50

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був збитий поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі. Останній зліт А-50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому "Ахтубінск" та мав виконувати завдання поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ — Зерноград.

Станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45 зафіксували припинення роботи радіолокаційного комплексу "Шмєль", яким обладнано А-50У.

У перехопленій розмові один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, бачив спалах та чув вибухи.

Крім того, після збиття А-50У росіяни наказали припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання поблизу Міллєрово. Частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

Що відомо про збиття А-50У

23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.

Last moments of Russian A-50. pic.twitter.com/nMUetwJpjj — Clash Report (@clashreport) February 23, 2024

У ГУР уточнили, що А-50У — це нова модернізована версія літака. Вартість знищеного літака — 350 мільйонів доларів.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.