ГУР раскрыло детали сбивания российского самолета А-50У – перехват разговора
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР раскрыло детали сбивания российского самолета А-50У – перехват разговора

ГУР
Самолет
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Российские захватчики подтвердили, что 23 февраля потеряли самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Украинская разведка опубликовала перехват разговора окупантов.

ГУР рассказал подробности сбивания А-50

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был сбит вблизи Приморско-Ахтарска на Азовском море. Последний взлет А-50У совершил 23 февраля в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять задачи вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск — Зерноград.

Станции радиотехнической разведки ГУР в 18:45 зафиксировали прекращение работы радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудовано А-50У.

В перехваченном разговоре один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, видел вспышку и слышал взрывы.

Кроме того, после сбития А-50У россияне приказали прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34, выполнявших задачи вблизи Миллерово. Часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.

Что известно об ущербе А-50У

23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 из советского ЗРК С-200.

В ГУР уточнили, что А-50У — это новая модернизированная версия самолета. Стоимость уничтоженного самолета — 350 миллионов долларов.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Избиение А-50У — очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, — отмечают представители ГУР.

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